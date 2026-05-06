Thi Tốt nghiệp THPT “All Stars”: Teen 2K8 bất ngờ đối đầu dàn học bá lệch tuổi

HHTO - Cuộc đua tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng lớn thí sinh tự do tham gia. Đáng chú ý, năm nay, kỳ thi còn đặc biệt gây sốt bởi xuất hiện dàn “profile” khủng đến từ những học bá "lệch tuổi", làm cho teen 2K8 một phen “dở khóc, dở cười”.

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Threads đã xuất hiện vô số bài đăng “Capcut 2 ảnh” tờ phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Nhiều bài đăng trở nên viral đến từ những thí sinh tự do sở hữu profile “khủng” như Thủ khoa, Á khoa, Cử nhân,..., khiến cho cuộc đua vào đại học ngày càng trở nên gay cấn.

Vô số nhà sáng tạo nội dung đu trend “CapCut 2 ảnh” Phiếu đăng ký dự thi.

Đáng chú ý, trào lưu này còn lan rộng và đuot những TikToker nổi tiếng như Đỗ Đình Long (elm zai chị Nguyệt), Ngô Lê Tuấn Kiệt (Kiệt Hà Tịnh), Phan Văn Huy (Huy hạt nhài),..., cũng đẩy trend nhiệt tình. Trước dàn đối thủ học bá lệch tuổi”, dù phần lớn chỉ mang tính giải trí, không ít teen 2K8 cũng cảm thấy “áp lực”, hoang mang khi gặp phải tình huống “dở khóc, dở cười” này.

Chưa dừng lại ở đó, netizen đã mượn dịp này để sáng tạo thêm để trào lưu thêm phần “kịch tính”. Hàng loạt hình ảnh của những “thần tượng toàn cầu” cũng gia nhập đường đua thi cử như Martin (Cortis), cầu thủ Ronaldo được xuất hiện. Nhờ sự trở lại đồng loạt từ những “đấu thủ” dày dặn kinh nghiệm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 còn được cư dân mạng hài hước gọi là “Mùa thi All Stars” hay “Chung kết thế giới”.

Những tên tuổi “gây bất ngờ” lộ diện.

Các nội dung khác có liên quan đến kỳ thi cũng được các bạn trẻ tích cực “sản xuất” như “POV: 2K8 trong phòng thi năm nay”, “2K8 đi thi” nhận được nhiều lượt tương tác, cho thấy mức độ lan tỏa của trào lưu này.

Hàng loạt content về kỳ thi năm nay xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Clip:@g.minhtrg.

Dưới phần bình luận, áp lực nhân đôi khi một số netizen cũng bày tỏ dự định gia nhập đường đua cùng 2K8:

“Có nên thi lại không ta?”

“Đi làm chán quá, còn hạn không cho đăng ký thi với!”

“Tự dưng "mắc" thi lại ghê :))) để tui!”

“2K9 ơi chờ chị!”

“Còn suất không nhỉ hay tui cũng thử xem. 97 nhưng kiến thức về Toán - Lí vẫn còn OK lắm!”