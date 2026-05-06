Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Thi Tốt nghiệp THPT “All Stars”: Teen 2K8 bất ngờ đối đầu dàn học bá lệch tuổi

Ngọc Thư (tổng hợp)

HHTO - Cuộc đua tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng lớn thí sinh tự do tham gia. Đáng chú ý, năm nay, kỳ thi còn đặc biệt gây sốt bởi xuất hiện dàn “profile” khủng đến từ những học bá "lệch tuổi", làm cho teen 2K8 một phen “dở khóc, dở cười”.

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Threads đã xuất hiện vô số bài đăng “Capcut 2 ảnh” tờ phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Nhiều bài đăng trở nên viral đến từ những thí sinh tự do sở hữu profile “khủng” như Thủ khoa, Á khoa, Cử nhân,..., khiến cho cuộc đua vào đại học ngày càng trở nên gay cấn.

1.png
Vô số nhà sáng tạo nội dung đu trend “CapCut 2 ảnh” Phiếu đăng ký dự thi.

Đáng chú ý, trào lưu này còn lan rộng và đuot những TikToker nổi tiếng như Đỗ Đình Long (elm zai chị Nguyệt), Ngô Lê Tuấn Kiệt (Kiệt Hà Tịnh), Phan Văn Huy (Huy hạt nhài),..., cũng đẩy trend nhiệt tình. Trước dàn đối thủ học bá lệch tuổi”, dù phần lớn chỉ mang tính giải trí, không ít teen 2K8 cũng cảm thấy “áp lực”, hoang mang khi gặp phải tình huống “dở khóc, dở cười” này.

Chưa dừng lại ở đó, netizen đã mượn dịp này để sáng tạo thêm để trào lưu thêm phần “kịch tính”. Hàng loạt hình ảnh của những “thần tượng toàn cầu” cũng gia nhập đường đua thi cử như Martin (Cortis), cầu thủ Ronaldo được xuất hiện. Nhờ sự trở lại đồng loạt từ những “đấu thủ” dày dặn kinh nghiệm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 còn được cư dân mạng hài hước gọi là “Mùa thi All Stars” hay “Chung kết thế giới”.

2.png
Những tên tuổi “gây bất ngờ” lộ diện.

Các nội dung khác có liên quan đến kỳ thi cũng được các bạn trẻ tích cực “sản xuất” như “POV: 2K8 trong phòng thi năm nay”, “2K8 đi thi” nhận được nhiều lượt tương tác, cho thấy mức độ lan tỏa của trào lưu này.

Hàng loạt content về kỳ thi năm nay xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Clip:@g.minhtrg.

Dưới phần bình luận, áp lực nhân đôi khi một số netizen cũng bày tỏ dự định gia nhập đường đua cùng 2K8:

“Có nên thi lại không ta?”

“Đi làm chán quá, còn hạn không cho đăng ký thi với!”

“Tự dưng "mắc" thi lại ghê :))) để tui!”

“2K9 ơi chờ chị!”

“Còn suất không nhỉ hay tui cũng thử xem. 97 nhưng kiến thức về Toán - Lí vẫn còn OK lắm!”

674645535-1381901213978926-7512808872883642799-n.jpg
Ngọc Thư (tổng hợp)
#THPT #All Stars #teen 2K8 #thi tốt nghiệp THPT #viral clip

Xem thêm

Cùng chuyên mục