Ly matcha đổ "triệu view": Khi sự cố "vụng về" trở thành chất liệu sáng tạo

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc "vụng về": Một ly matcha vô tình bị đổ trên nền gạch thu về 14 triệu lượt xem và hơn 600K lượt tim trên Threads. Sự cố vô tình trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo với loạt màn remake thú vị từ dân mạng.

Một bức ảnh "3 không": Không bối cảnh cầu kỳ, không người mẫu, không ý tưởng cụ thể nhưng lại nhận về lượt tương tác "khủng" trên Threads. Chỉ đơn giản ghi lại khoảnh khắc cốc matcha bị đổ trên nền gạch, bức ảnh nhanh chóng "cán mốc" triệu view và hơn "nửa triệu" lượt tim.

Bài đăng đạt 14 triệu view với gần 700K lượt tim.

Bài đăng với dòng caption đơn điệu "oh my matcha" kèm theo một bức hình chụp lại cốc matcha bị đổ đầy trên nền gạch. Tấm ảnh "bắt trọn" sự cố vụng về này lại vô tình hội tụ nhiều yếu tố khiến nhiều dân mạng mê mẩn: Ánh sáng đẹp, bố cục tự nhiên, màu sắc hài hòa và cảm giác mộc mạc, chân thật.

Chỉ sau đó ít lâu, cư dân mạng bắt đầu remake bức ảnh, tạo nên một "bữa tiệc" sáng tạo sôi nổi trên mạng xã hội. Từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên, nhiều người dùng đã "biến hóa" thành loạt phiên bản mới mẻ, có "1-0-2" và đầy cá tính.

Nổi bật nhất là ý tưởng cover theo phong cách tạp chí VOGUE. Với hàng loạt headline như: Spilled Perfection, Effortless Elegance, The Real is Beautiful, hình ảnh cốc matcha bị đổ được "nâng tầm" thành một biểu tượng thẩm mỹ, đậm chất nghệ thuật.

Ảnh: chen_ethan1023

Một phiên bản khác mang dáng dấp của một poster quảng cáo cho các dòng sản phẩm Matcha Latte. Câu tiêu đề tiếng Nhật "こぼれても、本物の抹茶" (tạm dịch: "Dù có bị đổ ra ngoài, đó vẫn là matcha đích thực"), cách thiết kế bức ảnh như một công cụ quảng cáo trong một chiến dịch marketing thực thụ.

Ảnh: itsstellanicetomeetu

Trong khi đó, một người dùng lấy cảm hứng từ poster của bộ phim truyền hình nổi tiếng "Breaking Bad" để tái hiện "hiện trường" ly matcha bị đổ. Bản remake này mang lại cảm giác "độc hại" của các nguyên tố hóa học cùng câu trích dẫn "Yo, Mr. White... I spilled the product" (tạm dịch: "Này thầy White... Em làm đổ hàng rồi"). Cách lồng ghép hài hước đã biến một sự cố đời thường thành một trải nghiệm điện ảnh đầy thú vị.

Ảnh: ssaf0000001.3

Ngoài ra, các phiên bản khác của bức ảnh cũng được chia sẻ rộng rãi trong phần bình luận với đủ kiểu biến tấu vui nhộn. Từ một ly matcha bị đổ, dân mạng đã tận dụng thành chất liệu để phục vụ trí tưởng tượng và sự sáng tạo bùng nổ.

Phiên bản "màn hình khóa" trên điện thoại.
Version "ngôi sao Internet" phải xử lý sự cố.
Phiên bản "cứu vớt từng giọt" matcha bị đổ cũng hài hước không kém.
