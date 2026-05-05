Quy định tuyển sinh Đại học 2026: Thí sinh được đăng ký tối đa bao nhiêu nguyện vọng?

Linh Lê

HHTO - Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Hệ thống xử lý nguyện vọng sẽ bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện xét tuyển.

Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, đều phải đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, trong đó, các chỉ tiêu đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các NVXT có thứ tự từ 01 đến 05; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong thời gian hệ thống mở, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Hệ thống xử lý nguyện vọng sẽ bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện xét tuyển.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 1/5 đến 20/5, thí sinh tự do đăng ký cấp tài khoản trên hệ thống tuyển sinh. Từ ngày 2/7 đến 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến được thực hiện từ ngày 15/7 đến 21/7.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT hướng dẫn điều kiện đăng ký xét tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30, chưa bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và một số đối tượng đặc thù theo quy chế.

Một trong những nội dung đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng quy tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Theo đó, kết quả các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và các phương thức khác phải được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT theo phương pháp bách phân vị để bảo đảm công bằng, minh bạch giữa các phương thức xét tuyển.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo công khai đầy đủ đề án tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển, học phí, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và nguyên tắc quy đổi điểm xét tuyển trên hệ thống chung.

Các trường phải rà soát tổ hợp xét tuyển phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo, không sử dụng các tổ hợp xét tuyển thiếu căn cứ hoặc không phản ánh đúng năng lực nền tảng của thí sinh. Đồng thời, cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm giải trình toàn bộ công tác tuyển sinh của đơn vị mình.

