Nam sinh Chuyên Nguyễn Trãi giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần Olympia 26

HHTO - Nam sinh Trương Khánh Huy (trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng) đã có màn thể hiện xuất sắc, bứt phá xuyên suốt bốn vòng thi và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26 với 210 điểm.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Trương Khánh Huy (trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng), Lê Nguyễn Gia Khiêm (trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - TP.HCM), Trần Hưng Hải Anh (trường THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An), Lê Nguyễn Đăng Khoa (trường THPT An Lương Đông - Huế).

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Khánh Huy dẫn đầu với 50 điểm, đứng thứ hai là Hải Anh với 40 điểm, tiếp theo đó là Đăng Khoa 35 điểm và Gia Khiêm 15 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 3 chữ cái, ngay sau khi ô gợi ý thứ nhất được mở ra, hai nhà leo núi là Khánh Huy và Đăng Khoa đều đưa ra đáp án “Dầu” cho từ khóa. Là thí sinh nhấn chuông trả lời nhanh nhất, Khánh Huy đã giành chiến thắng và bỏ xa các đối thủ khác với 110 điểm. Hải Anh tiếp tục đứng thứ hai với 50 điểm, theo sát là Đăng Khoa 45 điểm và Gia Khiêm 15 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng sôi nổi. Khánh Huy vẫn giữ vững phong độ với 190 điểm, Hải Anh theo sau với 110 điểm, tiếp theo là Đăng Khoa với 105 điểm và cuối cùng là Gia Khiêm 85 điểm.

Tại phần thi Về đích, Khánh Huy đã lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Tuy ở câu hỏi đầu tiên, cậu bạn không đưa ra được đáp án đúng và mất 20 điểm vào tay Hải Anh ở câu hỏi thứ hai. Nhưng đến câu hỏi cuối, Khánh Huy đã xuất sắc ghi được 20 điểm và bảo toàn điểm số sau vòng thi.

Hải Anh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Nam sinh không có đáp án đúng ở cả ba câu hỏi. Ở câu hỏi thứ hai, khi quyền trả lời thuộc về Gia Khiêm, nam sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã giành được 20 điểm từ Hải Anh. Kết thúc phần thi, Hải Anh còn lại 110 điểm.

Gia Khiêm lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Khánh Huy đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ và ghi được 20 điểm từ Gia Khiêm. Đến hai câu hỏi tiếp theo vì không có đáp án đúng nên Gia Khiêm có 85 điểm sau phần thi của mình.

Đăng Khoa lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Ở cả ba câu hỏi, cậu bạn không có đáp án đúng. Các thí sinh sau đó cũng thất bại trong công cuộc tranh giành điểm số của Đăng Khoa. Kết thúc phần thi, nam sinh Huế có tổng cộng 65 điểm.

Kết quả chung cuộc, Trương Khánh Huy (trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 210 điểm.

Về nhì là Trần Hưng Hải Anh (trường THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An) với 100 điểm, đứng thứ ba là Lê Nguyễn Đăng Khoa (trường THPT An Lương Đông - Huế) đạt 65 điểm, theo sau là Lê Nguyễn Gia Khiêm (trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - TP.HCM) với 60 điểm.