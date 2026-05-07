Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn nào được chọn nhiều nhất?

Linh Lê

HHTO - Theo dữ liệu cập nhật mới nhất của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ghi nhận hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt tới 98,45%.

Lịch sử dẫn đầu về môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi

Trong nhóm các môn thi tự chọn, Lịch sử là môn có mức tăng mạnh nhất về số lượng, tăng hơn 71.000 thí sinh so với năm 2025, nâng tổng số đăng ký dự thi lên khoảng 570.800 thí sinh.

Bên cạnh đó, các môn truyền thống như Toán và Ngữ văn vẫn giữ vị trí chủ đạo khi lần lượt tăng thêm gần 59.000 và hơn 56.000 thí sinh so với năm trước. Vật lí cũng ghi nhận mức tăng hơn 35.000 thí sinh, cho thấy nhóm môn Khoa học tự nhiên vẫn có sức hút ổn định.

Nhóm môn công nghệ “bứt tốc” về tỷ lệ

Đáng chú ý, nếu xét theo tỷ lệ tăng trưởng, các môn liên quan đến công nghệ và ứng dụng lại có mức tăng đột biến. Công nghệ Công nghiệp dẫn đầu với mức tăng hơn 204%, tiếp đến là Tin học với hơn 142% và Công nghệ Nông nghiệp tăng hơn 41%.

Những con số này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của học sinh sang các lĩnh vực gắn với công nghệ, kỹ năng thực tiễn và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đây cũng là nhóm ngành được dự báo có nhu cầu nhân lực lớn trong những năm tới.

Một số môn giảm mạnh, đặc biệt là Địa lí và Ngoại ngữ

Ở chiều ngược lại, một số môn lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về số lượng thí sinh đăng ký. Địa lí giảm hơn 45.000 thí sinh, Ngoại ngữ giảm khoảng 17.500 thí sinh so với năm trước, trong khi Sinh học cũng giảm nhẹ.

Sự sụt giảm này có thể xuất phát từ việc thay đổi chiến lược chọn môn thi của học sinh nhằm phù hợp hơn với tổ hợp xét tuyển đại học hoặc xu hướng nghề nghiệp.

Xu hướng lựa chọn môn thi: Nghiêng về STEM và định hướng nghề nghiệp

Tổng thể dữ liệu cho thấy, bên cạnh các môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng xu hướng lựa chọn môn thi đang có sự chuyển dịch rõ rệt sang các lĩnh vực STEM, công nghệ và các môn học mang tính ứng dụng cao.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Điều này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong tư duy chọn ngành, chọn nghề của học sinh mà còn cho thấy tác động của thị trường lao động đối với định hướng học tập ngay từ bậc phổ thông.

Với những biến động đáng chú ý trong cơ cấu môn thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là “tấm gương” phản chiếu xu hướng giáo dục và nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới.

