Cuối tuần này, gần 3.000 học sinh cả nước sẽ “mở hội” tại Chung kết VSAR 2026

Linh Lê

HHTO - Cuối tuần này, không khí tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hứa hẹn sẽ “nóng” hơn bao giờ hết khi gần 3.000 thí sinh từ 29 tỉnh, thành phố cùng hội tụ để tranh tài tại Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026.

Từ 5.000 thí sinh, chọn ra gần 3.000 gương mặt xuất sắc

Được xem là một trong những sân chơi công nghệ học đường lớn nhất cả nước hiện nay, Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) không chỉ là nơi để học sinh thử sức với robot, trí tuệ nhân tạo hay lập trình, mà còn là dịp để teen mê công nghệ giao lưu, kết nối và “khoe” những ý tưởng sáng tạo cực chất.

Khởi động từ tháng 11/2025, VSAR 2025-2026 nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ học sinh, giáo viên và phụ huynh trên toàn quốc. Sau vòng sơ loại với khoảng 5.000 thí sinh đăng ký, Hội đồng Chuyên môn đã lựa chọn 2.930 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng Chung kết Quốc gia.

Thí sinh tham dự VSAR năm 2025.

Trong đó, riêng nội dung Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics quy tụ 1.288 thí sinh, chia thành 335 đội thi. Các đội sẽ tranh tài ở nhiều lĩnh vực hấp dẫn như Robotics, trí tuệ nhân tạo, khoa học vũ trụ và công nghệ sáng tạo.

Điểm đặc biệt của VSAR là các phần thi đều gắn với thực tiễn, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức mà còn phải biết tư duy giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ vào các tình huống cụ thể.

"Đấu trường” công nghệ của học sinh toàn quốc

Vòng Chung kết Quốc gia sẽ diễn ra ngày 10/5/2026 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội) - nơi được xem là biểu tượng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ của Việt Nam.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội).

Theo lịch trình dự kiến, ngay từ sáng sớm, khu vực check-in đã bắt đầu đón thí sinh, huấn luyện viên, phụ huynh và đại biểu từ khắp nơi đổ về. Sau lễ khai mạc với các hoạt động như văn nghệ chào mừng, tuyên thệ thí sinh và trọng tài, các đội sẽ bước vào các phần thi kéo dài xuyên suốt cả ngày.

Bên cạnh các màn tranh tài robot và AI, chương trình còn có lễ trao giải Tekmonk Coding Olympiad, các hoạt động giao lưu công nghệ và lễ bế mạc - trao giải diễn ra vào cuối chiều cùng ngày.

Không chỉ là cuộc thi, mà còn là “festival” của STEM, AI và Robotics

Điểm khiến VSAR thu hút đông đảo học sinh chính là tinh thần trẻ trung, hiện đại và đậm chất công nghệ. Nhiều bạn xem đây như một “festival” thực thụ, nơi có thể gặp gỡ những người cùng đam mê robot, lập trình và sáng tạo công nghệ.

Trong bối cảnh AI và STEM ngày càng trở thành xu hướng học tập được quan tâm, những sân chơi như VSAR cũng góp phần giúp học sinh tiếp cận công nghệ sớm hơn, đồng thời tạo môi trường để các bạn thử nghiệm ý tưởng và phát triển kỹ năng tương lai.

Cuối tuần này, nếu yêu thích robot, AI hay đơn giản tò mò về thế giới công nghệ học đường đang “hot” ra sao, VSAR 2025-2026 chắc chắn là một sự kiện đáng chú ý.

