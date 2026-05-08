Đưa bắn cung vào trường học: Hành trình tiệm cận thể thao chuyên nghiệp

Trong xu hướng phát triển thể thao học đường gắn với giáo dục kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, CLB Bắn cung V.N.A (phường Vườn Lài, TP.HCM) đang từng bước xây dựng mô hình đào tạo bắn cung hiện đại, bài bản và mang tính kết nối quốc tế.

Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, đơn vị còn hướng đến mục tiêu dài hạn: Phát hiện, đào tạo và cung cấp vận động viên tiềm năng cho các đội tuyển chuyên nghiệp của thành phố.

Điểm nhấn nổi bật của CLB là định hướng đưa môn bắn cung vào môi trường học đường, điển hình là trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM (phường Vườn Lài, TP.HCM) và trường THCS - THPT Hai Bà Trưng (phường Tân Hòa, TP.HCM) theo hướng khoa học, kỷ luật và phù hợp với thể chất, tâm lý của học sinh - sinh viên.

Thông qua các lớp đào tạo cơ bản, học viên không chỉ được rèn luyện sức khỏe, sự tập trung và tinh thần bền bỉ, mà còn được tiếp cận một bộ môn thể thao đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia châu Á.

CLB Bắn cung V.N.A cũng đang triển khai liên kết với các viện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm xây dựng chương trình đào tạo bài bản, đồng thời cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học bắn cung cơ bản cho học viên.

Ngoài hoạt động thể thao đơn thuần, CLB còn theo đuổi mô hình kết hợp giữa giáo dục - thể thao - du lịch trải nghiệm. Theo đó, các hội viên có năng lực và nhu cầu phát triển chuyên sâu sẽ có cơ hội tham gia các chương trình tập huấn ngắn hạn và dài hạn tại Hàn Quốc. Hoạt động này hướng đến việc giúp học viên tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế, giao lưu văn hóa và học hỏi phương pháp huấn luyện tiên tiến từ một trong những quốc gia có phong trào bắn cung hàng đầu châu Á.

Song song với việc mở rộng phong trào, CLB cũng đặt mục tiêu trở thành đơn vị vệ tinh hỗ trợ tìm kiếm và đào tạo vận động viên trẻ cho hệ thống thể thao thành phố. Từ các lớp năng khiếu học đường, những gương mặt triển vọng sẽ được tuyển chọn, bồi dưỡng chuyên sâu để tham gia các giải đấu chuyên nghiệp trong tương lai. Đây được xem là hướng đi bền vững nhằm tạo nguồn lực kế cận cho thể thao thành tích cao.

Đại diện CLB cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của học sinh, sinh viên và người trẻ yêu thích bộ môn bắn cung. Trong tháng 5, CLB triển khai và vận hành cơ sở mới tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, đồng thời xúc tiến đưa bộ môn bắn cung vào hoạt động giáo dục thể chất của trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi tìm kiếm học viên tài năng tham gia đội tuyển bắn cung của trường và tham dự các giải đấu phong trào, chuyên nghiệp.

Hiện các VĐV trưởng thành từ các giải bắn cung do CLB Bắn cung V.N.A tổ chức đang đại diện cho Ủy ban nhân dân phường Vườn Lài, TP.HCM tham dự Đại hội TDTT TP.HCM lần I năm 2026 tổ chức tại phường Vũng Tàu vào 24 - 28/5/2026.