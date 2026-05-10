Khai mạc Chung kết Quốc gia STEM, AI và Robotics 2026: Năng lượng cho tương lai

HHTO - Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức VSAR 2026, cuộc thi ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Điều này đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho thế hệ trẻ không chỉ tri thức, mà còn là năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần dấn thân trong kỷ nguyên số.

Sáng nay 10/5, gần 3.000 thí sinh từ các tỉnh, thành phố đã về Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc (Hà Nội) chuẩn bị tranh tài tại Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI, Robotics năm học 2025-2026.

Dự Lễ khai mạc sáng nay có:

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Đinh Thị Linh Hương, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT.

Về phía Ban tổ chức, có:

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi;

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi;

Anh Lê Hải Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi;

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc Gia (NIC), Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi;

Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong;

Ông Bùi Văn Phượng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức Thường trực cuộc thi.

PGS. TS Nguyễn Hữu Phát, Trưởng khoa Điện, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn.

Phía các Đơn vị đồng hành, tài trợ có:

Bà Nguyễn Hiền Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện công nghệ Tekmonk;

Bà Trần Phương Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần học viện Công nghệ Huna;

Bà Vũ Quỳnh Thu, Giám đốc đào tạo Học viện Giáo dục Kidstem;

Ông Hoàng Xuân Vượng, Đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục KidsCode (KC Education);

Ông Phan Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Chương (VPP ERAS), Nhà tài trợ Vàng cuộc thi;

Ông Nguyễn Văn Tuy, Phó Tổng Giám đốc VINACS, đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không TASECO,

Nhà tài trợ Bạc; Bà Nguyễn Thị Minh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Vinamika Việt Nam, nhà tài trợ đồng hành.

Cùng các khách mời đến từ các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, chuyên gia, nhà khoa học, Ban giám hiệu, thầy cô giáo đến từ nhiều trường học của 29 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Năng lượng cho tương lai” không chỉ nói về năng lượng xanh, công nghệ bền vững hay những mô hình sáng tạo của thời đại mới.

Sâu xa hơn, đó còn là hành trình đánh thức nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất của một quốc gia: Năng lượng của tri thức, của khát vọng chinh phục khoa học, của tinh thần đổi mới sáng tạo và của niềm tin vào một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, tự tin bước vào tương lai bằng chính trí tuệ của mình.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ là các đơn vị phối hợp tổ chức, cùng với sự đồng hành của các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục và hãng công nghệ.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, cuộc thi ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điều đó đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho thế hệ trẻ không chỉ tri thức, mà còn là năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần dấn thân trong kỷ nguyên số.

Từ tinh thần đó, Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics hướng tới xây dựng một sân chơi học thuật, sáng tạo và công nghệ quy mô quốc gia dành cho học sinh các cấp, nơi các em được học qua trải nghiệm, trực tiếp thiết kế, lập trình, vận hành và thử nghiệm để biến ý tưởng thành giải pháp, biến đam mê thành những sản phẩm có giá trị thực tiễn.

“Thông qua cuộc thi, Báo Tiền Phong cũng mong muốn góp phần khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc khơi dậy khát vọng học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tinh thần làm chủ công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Từ hàng chục nghìn học sinh tham gia các vòng thi cấp trường và địa phương, hơn 5.000 thí sinh đã bước vào Vòng loại Quốc gia. Sau quá trình thẩm định của Hội đồng chuyên môn, 2.930 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại Vòng Chung kết hôm nay. Riêng Giải Vô địch Quốc gia quy tụ 1.288 thí sinh thuộc 335 đội thi đến từ 29 tỉnh, thành phố.