606 thí sinh tranh tài tại Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36 khu vực phía Nam

Ý Lê

HHTO - Sáng 10/5, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM đăng cai tổ chức lễ khai mạc Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36 năm 2026 - khu vực phía Nam, quy tụ 606 sinh viên đến từ nhiều trường đại học, học viện tranh tài ở 8 môn thi.

Sáng 10/5/2026, tại Hội trường khu A, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, đã diễn ra lễ khai mạc Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36 năm 2026 - khu vực phía Nam.

Lễ khai mạc Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 36 năm 2026 khu vực phía Nam

Olympic Cơ học toàn quốc năm nay được tổ chức đồng thời tại ba miền: miền Bắc tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, miền Trung tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và miền Nam tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Kỳ thi thu hút tổng cộng 1.562 sinh viên đến từ 49 trường đại học, học viện kỹ thuật trên cả nước tham gia.

Tại khu vực phía Nam, Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36 quy tụ 606 sinh viên đến từ 24 trường đại học, học viện và phân hiệu; trong đó Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM có số lượng thí sinh đông nhất với 110 sinh viên tham gia dự thi.

Trường Đại học Bách khoa có số lượng thí sinh tham gia đông nhất khu vực phía Nam với 110 sinh viên dự thi

Các thí sinh tranh tài ở 8 môn thi gồm: cơ học kỹ thuật, sức bền vật liệu, cơ học kết cấu, thủy lực, cơ học đất, nguyên lý máy, chi tiết máy và ứng dụng tin học trong cơ học.

Theo Ban Tổ chức, Olympic Cơ học toàn quốc là sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên khối kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực cơ học.

Đội tuyển môn Ứng dụng tin trong Chi tiết máy của Trường ĐH Bách khoa

Thông qua cuộc thi, các trường đại học kỳ vọng tạo môi trường để sinh viên giao lưu học thuật, nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng ứng dụng cơ học vào thực tiễn kỹ thuật, công nghệ.

#Olympic Cơ học toàn quốc #ĐH Bách khoa #lễ khai mạc #khu vực phía Nam

