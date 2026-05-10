Nam sinh Hưng Yên giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26 với số điểm ấn tượng

HHTO - Bằng sự bản lĩnh và phong độ ổn định qua từng phần thi, Quang Minh đã xuất sắc giành được ngôi vị đầu bảng với số điểm cực kỳ ấn tượng trong cuộc thi Tuần.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT Chuyên Thái Bình - Hưng Yên), Nguyễn Đức Long Hải (trường THPT Thanh Oai A - Hà Nội), Nguyễn Ngọc Mai Anh (trường THPT Trần Phú) và Trần Khánh Ngọc (trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Lâm Đồng).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, không khí tại trường quay diễn ra vô cùng sôi động, sau hai phần khởi động chung và riêng, Khánh Ngọc tạm thời dẫn đầu với 50 điểm, Quang Minh và Mai Anh cùng có 40 điểm, Long Hải có 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, khi gợi ý thứ hai sắp được mở ra, lần lượt 4 tiếng chuông đã được nhấn từ các bạn thí sinh. Từ khóa "nhóm máu" và sự nhanh tay đã giúp Quang Minh giành 50 điểm từ tay các bạn thí sinh còn lại. Mai Anh và Khánh Ngọc cùng có 50 điểm, Long Hải có 20 điểm

Cả 4 thí sinh đều bấm chuông ngay khi gợi ý thứ 2 gần được mở khóa

Phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi, điểm số của các thí sinh đã có sự gia tăng đáng kể. Quang Minh tiếp tục giữ vững "ngôi đầu bảng" với 230 điểm, Khánh Ngọc về nhì với 160 điểm, Mai Anh có 120 điểm và Long Hải có 80 điểm.

Phần thi Về đích, Quang Minh lựa chọn 3 câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, Minh mất 20 điểm vào tay Khánh Ngọc. Câu thứ hai cả Minh và các thí sinh đều không có đáp án chính xác. Nam sinh có thêm 20 điểm ở câu hỏi cuối, hoàn thành phần thi với 230 điểm.

Quang Minh trong phần về đích

Khánh Ngọc chọn 3 câu 20 điểm. Nữ sinh đã "băng băng" về đích với liên tiếp ba câu trả lời đúng, thay thế ngôi đầu bảng của Quang Minh với 240 điểm.

Khánh Ngọc có phần về đích ấn tượng

Mai Anh chọn ba câu 20-20-30 điểm. Câu hỏi đầu tiên của Mai Anh đã giúp Quang Minh giành lại vị trí đầu bảng với 250 điểm. Nữ sinh có thêm 20 điểm ở câu tiếp theo nhưng sau đó vụt mất 30 điểm ở câu cuối cùng. Mai Anh có 90 điểm sau phần về đích.

Mai Anh ở phần thi về đích

Long Hải chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu, Hải không có câu trả lời chính xác, Mai Anh giành được 40 điểm từ tay cậu bạn. Long Hải có thêm được 20 điểm ở câu hỏi cuối.

Long Hải trong phần thi về đích

Kết quả chung cuộc, với sự nỗ lực và bản lĩnh trong từng phần thi, Quang Minh (trường THPT Chuyên Thái Bình - Hưng Yên) đã giành vòng nguyệt quế Tuần, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 250 điểm. Về nhì là Khánh Ngọc (trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Lâm Đồng) với số điểm "sát nút" 240 điểm, Mai Anh (trường THPT Trần Phú) đạt 130 điểm và Long Hải (trường THPT Thanh Oai A - Hà Nội) có 60 điểm.