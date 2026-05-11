VSAR 2025 - 2026: "Căng não" tìm Quán quân Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

Sam - Ảnh: Dương Triều

HHTO - Trên đường đua của Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (thuộc khuôn khổ VSAR 2025 - 2026), đội có xuất phát lợi thế chưa chắc đã là người thắng cuộc. Khoảnh khắc xác nhận ai là quán quân có niềm hạnh phúc đan xen với cảm giác tiếc nuối, vỡ òa.

Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics là một trong 5 giải đấu thuộc khuôn khổ Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026.

Vòng Chung kết Quốc gia vừa diễn ra vào ngày 10/5 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hòa Lạc, Hà Nội. Trong gần 3.000 thí sinh xuất sắc lọt vào Chung kết, riêng Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics đã có 1.288 thí sinh tham gia, chia thành 335 đội thi.

Giải đấu này được thiết kế với chủ đề gắn với năng lượng xanh, công nghệ bền vững và khám phá khoa học, qua đó tạo môi trường để học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được trải nghiệm những thử thách có tính thực hành cao.

Giải đấu được tổ chức theo hình thức đội, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 thành viên và 1 huấn luyện viên. Các đội đăng ký tham gia theo 5 bảng thi: Bảng A dành cho học sinh tiểu học với nội dung Robot xây dựng nhà máy điện gió; Bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở với cùng nội dung Robot xây dựng nhà máy điện gió; Bảng C dành cho học sinh trung học phổ thông với nội dung Robot xây dựng nhà máy điện mặt trời; Bảng D dành cho học sinh trung học cơ sở với nội dung Tên lửa nước khám phá vũ trụ; và Bảng E dành cho học sinh trung học phổ thông với nội dung Tên lửa nước khám phá vũ trụ.

Nội dung "Tên lửa nước" là một trong những khu thi đấu sôi nổi nhất từ sớm tại Chung kết VSAR 2025 - 2026. Mỗi một cú "phóng tên lửa" là một lần không gian chững lại "1 giây" rồi rền vang trong tiếng reo hò. Lập "cú đúp" đầy thuyết phục là 2 "tổ đội" đến từ trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội khi giành hạng nhất ở 2 bảng D và E.

Đội "Giới hạn của bầu trời" gồm 5 mảnh ghép của lớp 11A2 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội đã phấn khích ngay từ dưới sân khấu, chỉ chờ được gọi tên lên sân khấu để chính thức "ẵm cúp". Tất cả đều ngỡ ngàng khi giá trị giải thưởng được công bố và lập vội một kế hoạch "oanh tạc" phần thưởng.

Đại diện nhóm cho biết đã cùng nhau vượt qua vòng loại của trường để được tham gia VSAR 2025 - 2026. Nếu đội "em nhỏ" cùng trường "Siêu sao A3" ấp ủ dự định tái đấu để "giữ chuỗi" nâng cúp thì "Giới hạn của bầu trời" bộc bạch chút tiếc nuối vì có thể sẽ phải tạm gác thi đấu để tập trung ôn thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học.

Trao giải Nhất của Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics nội dung Robotics.

Nội dung Robotics lại mang đến những khoảnh khắc gay cấn, nghẹt thở trong 120 giây thi đấu. Các thí sinh không ngại bày tỏ quan điểm, cho thấy tâm lý vững vàng mặc cho xung quanh toàn tiếng reo hò, chỉ đạo bủa vây. Những lỗi kỹ thuật xảy ra ngay khi robot đưa đến vị trí then chốt.

Một trong những trận đấu ấn tượng phải kể đến cú "lội ngược dòng" từ đội Optimus Yên Vương (TH - THCS Yên Vương, tỉnh Lạng Sơn). Hai chàng trai không có màn khởi động thuận lợi như đối thủ. Tuy nhiên, bộ đôi chớp lấy cơ hội khi đối phương có sơ suất, kịp khắc phục sự cố của chính mình và giành chiến thắng sát nút. Về nhất nội dung Robotics còn có đội thi từ trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, đội STEAM Robotics DTD (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Đoàn Thị Điểm).

Điểm chung của các quán quân Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics là có những khung hình vui "out nét".
Đoàn TH - THCS Yên Vương cùng ăn mừng khi bộ đôi "Optimus Yên Vương" chiến thắng.
​Đội thi từ trường Tiểu học Trung Đô (Nghệ An), THPT Lương Sơn (Phú Thọ), THCS Thanh Xuân Trung (Hà Nội)... là những cái tên về Nhì. Mang về huy chương Đồng gọi tên đội thi đến từ trường Tiểu học Hợp Giang (Cao Bằng), THCS Thị trấn Yên Ninh (Ninh Bình), THPT Hòa Vang...

Những đội chơi về Nhì, Ba không giấu được tiếc nuối khi có những kết quả chỉ cách nhau vài điểm, vài giây. Dù vậy, một ngày tại Chung kết VSAR 2025 - 2026 vẫn là một kỷ niệm khó quên và đầy tự hào khi ai cũng đã thi đấu hết sức mình. Dù giành bất cứ giải thưởng nào, hầu hết các thí sinh đều giành quyết tâm sẽ trở lại với phong độ đáng gờm hơn ở mùa sau.

Thí sinh, giáo viên, phụ huynh có thể tìm kiếm hình ảnh của mình tại Chung kết VSAR 2025 - 2026 theo hướng dẫn trong ảnh này.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, báo Hoa Học Trò - Thiên Thần Nhỏ.

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Cuộc thi VSAR năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

