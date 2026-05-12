Cần Thơ tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), vừa qua, tại Công viên Bến Ninh Kiều, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và Lễ tuyên dương Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Đội viên tiêu biểu năm học 2025 - 2026.

Không khí tại Lễ kỷ niệm và Lễ tuyên dương tại Công viên Bến Ninh Kiều.

Chương trình là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng và phát triển, đồng thời ghi nhận, biểu dương những cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố.

Tại buổi lễ, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố đã tuyên dương 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu năm học 2025 - 2026. Đây là những cán bộ phụ trách Đội tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, mến trẻ; luôn tận tụy, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, góp phần chăm lo, giáo dục thiếu nhi thành phố.

Bên cạnh đó, 52 đội viên tiêu biểu cũng được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội. Các em là những gương sáng năng động, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đạt nhiều thành tích cao tại các cuộc thi, hội thi trong và ngoài nước; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội thành phố Cần Thơ đã trao bằng khen cho 2 giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần phấn đấu và tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thế hệ thiếu nhi thành phố Cần Thơ.