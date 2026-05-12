Quy định mới về dạy thêm, học thêm từ 15/5: Teen sẽ cần thay đổi cách học ra sao?

HHTO - Từ ngày 15/5, Thông tư 19/2026 của Bộ GD&ĐT về quản lý dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý. Không chỉ tác động tới các lớp học văn hóa ngoài giờ, quy định này còn khiến nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm liệu các lớp tiếng Anh, STEM, AI hay kỹ năng mềm có còn được tổ chức như trước hay không?

Nhiều lớp học sẽ không còn bị xem là “học thêm”

Theo Thông tư 19/2026 có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, dạy thêm được hiểu là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng trong kế hoạch giáo dục đối với các môn thuộc Chương trình giáo dục phổ thông hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành.

Điều này đồng nghĩa các lớp học dạy lại kiến thức chính khóa, ôn tập hoặc học trước chương trình sẽ tiếp tục thuộc diện quản lý của quy định dạy thêm, học thêm.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nhiều hoạt động giáo dục hiện nay sẽ không bị coi là học thêm nếu không nằm trong nội dung chương trình chính khóa.

Thông tư nêu rõ các hoạt động như giáo dục nghệ thuật, thể thao, tăng cường ngoại ngữ, STEM/STEAM, kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo (AI), hướng nghiệp hay kỹ năng sống sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh nếu mang tính phát triển năng lực và không dạy nội dung chính khóa.

Điều này giúp nhiều lớp học robotics, lập trình, AI, tiếng Anh giao tiếp hoặc kỹ năng mềm vẫn có thể hoạt động bình thường.

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh ngày càng chú trọng kỹ năng công nghệ và ngoại ngữ cho con, quy định mới được xem là tín hiệu giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình học mang tính thực tiễn hơn.

Có cấm dạy thêm tiếng Anh cho học sinh tiểu học?

Thông tin “cấm dạy thêm tiếng Anh cho học sinh tiểu học” từng gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua. Tuy nhiên, theo nội dung thông tư, Bộ GD&ĐT không cấm hoàn toàn việc dạy thêm tiếng Anh. Quy định chỉ áp dụng đối với hoạt động dạy thêm tiếng Anh theo đúng Chương trình giáo dục phổ thông.

Trong khi đó, các lớp học mang tính bổ trợ như tiếng Anh giao tiếp, phản xạ ngôn ngữ, kỹ năng thuyết trình hoặc chương trình quốc tế ngoài nội dung chính khóa vẫn không thuộc diện điều chỉnh. Điều này đồng nghĩa nhiều trung tâm ngoại ngữ vẫn có thể tiếp tục tổ chức các khóa học tiếng Anh kỹ năng, IELTS hoặc giao tiếp cho học sinh như hiện nay.

Teen sẽ thay đổi cách học ra sao?

Thông tư mới có thể tạo ra sự thay đổi trong tư duy học tập của học sinh phổ thông. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho các lớp học thêm văn hóa kéo dài nhiều giờ mỗi tuần, nhiều học sinh có xu hướng chuyển sang các chương trình phát triển kỹ năng thực tế, công nghệ và ngoại ngữ.

Với nhiều teen, đây được xem là cơ hội để giảm áp lực học ngoài giờ, cân bằng hơn giữa học tập và trải nghiệm cá nhân.

Tuy nhiên, đối với học sinh cuối cấp hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng, nhu cầu học bổ trợ kiến thức vẫn được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.