Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026: Lan tỏa cảm hứng nghiên cứu khoa học

HHTO - Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 đang diễn ra đầy sôi nổi, tưng bừng với rất nhiều hoạt động hướng nghiệp hấp dẫn ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước, AI ngày càng phát triển không ngừng nghỉ thì Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 đã bắt trúng xu thế của thời đại.

Ngày hội tuyển sinh đang diễn ra rất sôi động

Ngày hội tuyển sinh năm nay do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cùng tổ chức.

Hoạt động hướng nghiệp thu hút rất nhiều bạn trẻ yêu thích công nghệ

Điểm nổi bật của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 là sự tham gia đông đảo của các trường đại học, học viện khối ngành khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều trường đại học đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Phòng. Không chỉ là một ngày hội tư vấn tuyển sinh, sự kiện đang dần trở thành không gian kết nối các nguồn lực đào tạo khoa học và công nghệ trên cả nước với học sinh, sinh viên - những nhân lực tương lai của nền khoa học công nghệ nước nhà.

Tại lễ khai mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định điểm khác biệt quan trọng của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ nằm ở định hướng tổ chức chuyên biệt, tập trung vào các cơ sở đào tạo có thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo: “Điều đáng mừng là học sinh THPT đến với chương trình hôm nay không chỉ để tìm hiểu thông tin tuyển sinh, mà nhiều em thực sự có sự quan tâm tới khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đó có lẽ là sự khác biệt lớn nhất của chương trình này, và cũng là tín hiệu tích cực cho nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của đất nước trong những năm tới”.

Gian trại của Trường USTH luôn thu hút các bạn trẻ

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), đơn vị tổ chức chương trình cùng Báo Tiền Phong chia sẻ: “Việc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ được tổ chức thường niên mỗi năm một lần vào tháng 5 với quy mô ngày càng mở rộng cho thấy hướng đi đúng đắn của Ban Tổ chức khi tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của đất nước. Sau lần tổ chức đầu tiên (tháng 5/2025), chương trình đã chứng minh hiệu quả thiết thực trong công tác tuyển sinh đối với các trường đại học, đồng thời nhận được sự tham gia và ghi nhận tích cực từ các trường THPT, phụ huynh và học sinh”.

Rất nhiều hoạt động hướng nghiệp thú vị đang diễn ra

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 đang diễn ra trong sáng ngày 17/5 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) với rất nhiều hoạt động đa dạng như Tọa đàm chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ” với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo các trường đại học; chương trình tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng nhiều trường đại học uy tín; chương trình chia sẻ về nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số; tham dự chung kết cuộc thi “Tìm kiếm nhà khoa học tương lai” và trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM cùng hoạt động tư vấn trực tiếp tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện.

