85 năm Đội ta: Tự hào năng lượng sáng tạo thế hệ Đội viên Alpha

HHTO - Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), các Đội viên thế hệ Alpha đã thể hiện tinh thần “tuổi nhỏ chí lớn” khi vào vai MC học đường kể chuyện lịch sử, mang tiếng nói học sinh đối thoại cùng thầy cô, sử dụng A.I để lan tỏa văn hóa dân tộc trong các phong trào Đội.

Về nguồn cùng Chuyện kể Đội ta

Chào mừng sinh nhật Đội TNTP Hồ Chí Minh, teen trường THCS Duy Tân (Phường Vũng Tàu, TP.HCM) đã trở về quá khứ, ghé thăm thôn Nà Mạ (Cao Bằng) để lắng nghe câu chuyện về 5 Đội viên đầu tiên của Đội ta.

Sinh hoạt Chi Đội, Liên Đội, Lớp Nhi đồng "Theo bước chân những người anh hùng".

Đồng chí Bí danh Nông Văn Dền Kim Đồng Nông Văn Thàn Cao Sơn Lý Thị Xậu Thanh Thủy Lý Văn Tịnh Thanh Minh Lý Thị Nì Thủy Tiên

Bạn Lê Khanh tại Hội nghị Tuyên dương Thiếu nhi, Đội viên tiêu biểu, cán bộ Đội xuất sắc chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Hoạt động kể chuyện không chỉ giúp "cư dân" THCS Duy Tân hiểu rõ hơn về cội nguồn của Đội mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “Tuổi nhỏ chí lớn”. “Nhìn lại hành trình của những anh hùng trẻ tuổi tại Pác Bó, chúng mình càng thêm trân trọng màu khăn quàng đỏ trên vai” - bạn Lê Khanh (Lớp 8/2, trường THCS Duy Tân) chia sẻ.

Lê Khanh là cô bạn MC năng động của trường.

Không chỉ là Liên đội trưởng của trường, Lê Khanh còn giữ vai trò Đội trưởng CLB Phát thanh măng non và là MC nhí tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Phường Vũng Tàu (TP.HCM). Cột cờ sân trường vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần là nơi cô bạn rèn bản lĩnh qua các sự kiện lớn nhỏ.

“Để không bị khớp khi đứng trước đám đông, mình phải tự luyện cách ngắt nghỉ câu chữ và học thay đổi lối dẫn cho từng chương trình khác nhau” - Lê Khanh bật mí.

Tiếng nói Đội viên tiến bước đi lên

Được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI ở tuổi 15, Bạn Lê Gia Vinh (Lớp 9/5, trường THCS Hùng Vương, Phường Trảng Bom, Đồng Nai) là một trong những Liên đội trưởng viết chữ đẹp, giải Toán giỏi của trường. Từ những cuộc thi tranh biện học đường, Gia Vinh đã học cách quan sát, luôn bình tĩnh, cởi mở, chú ý lắng nghe khi kết nối với teen Đồng Nai.

Bạn Lê Gia Vinh.

Mình và các bạn Đội viên được làm quen với chatbot A.I như Chat GPT, Google Gemini hỗ trợ tra cứu thông tin trong khi thảo luận, soạn sẵn những câu hỏi phỏng vấn, đối thoại với đại biểu khác. Mình không quên tự xác thực, tóm gọn thông tin, trích nguồn cụ thể đầy đủ. Chúng mình còn sử dụng công nghệ để chi tiêu an toàn, quản lý tài chính cá nhân qua các tài khoản ví điện tử. ​Bạn Lê Gia Vinh (Lớp 9/5 Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai)

Đoàn Đại biểu Trung ương Đoàn chụp hình lưu niệm tại Đại hội Thi đua yêu nước lần XI.

Để những quy định về tác phong, nề nếp trong nhà trường trở nên gần gũi hơn với các bạn học sinh, Gia Vinh đề xuất tổ chức các phiên thảo luận nhỏ giữa lớp trưởng các lớp và thầy cô BGH nhà trường. Sau đó, lớp trưởng sẽ về phổ biến lại với lớp như không được đeo khuyên, chọn đúng mẫu giày, đồng phục khi đến trường.

Chàng thủ lĩnh 2K11 đã chứng minh: Khi được tin tưởng, tiếng nói của người trẻ cũng có thể tạo ra những thay đổi mà chính người lớn cũng phải bất ngờ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào phong trào Đội

Hòa trong không khí sôi nổi này, Liên đội trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Đồng Phú đã tổ chức cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm AI”. Ngay sau khi mở cổng bình chọn tác phẩm xuất sắc nhất, Liên đội trường đã nhận về hơn 2.000 lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội.

Poster dự "Sáng tạo sản phẩm A.I" của Đội viên Trường PTDTNT THCS Đồng Phú.

Không chỉ năng động trong học tập, Đội viên của trường còn ứng dụng công nghệ để lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc. Lần đầu học cách nhập lệnh để A.I vẽ poster, teen THCS Đồng Phú đã sáng tạo những hình ảnh về các hoạt động đội nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa như trang phục thổ cẩm, kiến trúc đặc trưng như nhà sàn, các nhạc cụ bộ gõ truyền thống cồng chiêng Tây Nguyên.

Đại hội Liên đội trường.

Đội viên Gen Alpha vừa nổi bật trong nhiều lĩnh vực từ tự nhiên đến xã hội, vừa tổ chức hoạt động Đội theo cách riêng. Bạn giỏi Toán học, Khoa học đều có thể thực hiện công tác xã hội, dùng tư duy logic để sắp xếp các hoạt động thiện nguyện hiệu quả hơn. Hay bạn giỏi Công nghệ có thể tham gia trực tiếp vào các hoạt động sáng tạo nội dung, chụp hình, viết bài truyền thông trên trang fanpage của Liên đội trường.

Văn phòng Đội - nơi mọi tài năng đều được gọi tên

Tại trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Phường Tân Hưng, TP.HCM), teen đã ra mắt Công trình Phát thanh Măng non. Từ khâu lồng tiếng, thiết kế hình ảnh đến biên tập bản trình chiếu, cư dân trường đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng để phát sóng rộng rãi trên nền tảng Youtube.

Công trình Phát thanh Măng non được thực hiện theo kỳ.

Để trở thành một học sinh tiêu biểu, teen không chỉ cần bảng điểm học tập ấn tượng mà còn cần tinh thần hăng hái tham gia các hoạt động phong trào. Khi là thành viên Đội Nghi thức, Đội Sao đỏ của trường, bạn sẽ được cộng điểm vào kết quả rèn luyện của bản thân.

Thầy Nguyễn Minh Hiếu.

Thầy Nguyễn Minh Hiếu (Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ) là người luôn kề vai sát cánh cùng teen trong mọi mặt trận, từ sàn đấu thể thao như Aerobic, Vovinam đến các sân chơi học thuật và năng khiếu như “Nét vẽ xanh”, “Lớn lên cùng sách”, kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố.

Bạn Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm.

Không những thế, thầy còn là một người bạn sẵn sàng lắng nghe học trò. Tận dụng lợi thế “hàng xóm” khi lớp học nằm ngay sát văn phòng Đội, bạn Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm (Lớp 8I1) đã khoe với thầy về giải Nhất cuộc thi vẽ Bảo tồn nguồn nước - Nuôi dưỡng tương lai nằm trong chương trình Mizuiku - Em yêu nước sạch do Tập đoàn Suntory và Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức. Nhờ đó, thầy Minh Hiếu đã tuyên dương Tuệ Tâm trong buổi sinh hoạt dưới cờ.