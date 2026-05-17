Làm sao để biết một trường Đại học tốt hay không tốt?

HHTO - Theo ông Nghiêm Văn Bình, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026, học sinh cần phải chủ động tìm hiểu, tiếp cận và chọn lọc thông tin mới đưa ra nhận định hợp lý về chất lượng của trường.

Tìm trường, chọn trường luôn là "cửa ải" khó đối với các bạn học sinh và phụ huynh. Tại buổi Tọa đàm Hỏi - đáp về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học 2026 trong khuôn khổ Ngày hội Tuyển sinh các khối ngành Khoa học và Công nghệ diễn ra sáng ngày 17/5, teen đã nhanh chóng dành câu hỏi đau đầu này cho đại diện Bộ, Sở GD&ĐT và các trường Đại học: "Làm thế nào để biết trường Đại học nào tốt, trường nào không tốt?"

Một bạn nam từ trường THPT Nguyễn Tất Thành đặt câu hỏi cho dàn diễn giả.

Ông Nghiêm Văn Bình (Trưởng phòng Phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục – Sở GD&ĐT Hà Nội) thẳng thắn chỉ ra rằng điều này phụ thuộc vào cách học sinh tiếp cận thông tin. Trong kỷ nguyên số, học sinh không thiếu mà còn phải đối mặt với sự bùng nổ của nhiều nguồn ý kiến. Kênh tin của trường, các phương tiện báo chí truyền thông, các anh chị đi trước giới thiệu. Đứng trước "ma trận" này, câu trả lời không nằm ở các bảng xếp hạng hay lời đồn thổi, mà nằm ở mức độ phù hợp với chính năng lực, sở thích và mục tiêu của bạn.

Ông Nghiêm Văn Bình nhắc nhở các bạn học sinh nên "hành động" ngay từ bây giờ.

Để tự mình đánh giá và tìm ra sự "phù hợp" ấy, ông Nghiêm Văn Bình đưa ra lời khuyên cốt lõi là teen phải chủ động nắm bắt và biết cách chọn lọc thông tin để tích lũy. Thay vì để bản thân bị cuốn đi bởi những thông tin mang tính bề nổi, các bạn cần có bộ lọc của riêng mình. Ông đưa ra một ví dụ rất thực tế: Khi bạn vô tình lướt TikTok, Facebook, một video review rất lung linh về một ngành học đang "hot" nhưng nó hoàn toàn không nằm trong định hướng từ đầu của bản thân, có thể chọn cách lướt qua. Việc ghi chép vô tội vạ hay để bản thân lung lay trước những thông tin không liên quan chỉ khiến học sinh dễ bị "bội thực" và đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu.

Đặc biệt, câu chuyện chọn thời điểm để bắt đầu tìm kiếm thông tin cũng là một nút thắt lớn được tháo gỡ tại buổi tọa đàm.

"Các bạn học sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, và phải biết chọn lựa thông tin để đọc, để tích lũy. Lớp 10, lớp 11 là thời điểm để điều chỉnh và lên kế hoạch, đừng đợi đến lớp 12 chúng ta mới bắt tay vào tìm xem trường này ở đâu, trường kia ở đâu. Ngay từ bây giờ hãy tìm trước xem nơi đó có ngành nghề nào phù hợp với ước mơ, tuyển sinh bằng cách nào, xác định mục tiêu của mình" - ông khuyên nhủ.

Không chỉ teen 12, các bạn lớp 10, 11 cũng nhận được nhiều lời khuyên hữu ích.

Cũng chung quan điểm, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) trả lời một câu hỏi tương tự về bí kíp chọn trường, ôn thi của bạn học sinh từ trường THPT Yên Hòa: "Lớp 11 là thời điểm vàng để chúng ta bắt tay vào kế hoạch, nắm bắt các cơ hội. Lớp 10 có thể hơi sớm khi tìm định hướng, lớp 12 lại quá muộn nếu mới bắt đầu tìm hiểu". Trong khi đó, nếu xác định mục tiêu từ lớp 11, teen sẽ có lớp 12 để điều chỉnh lại cho phù hợp.

Buổi tọa đàm hỏi - đáp không chỉ mang đến cho các bạn học sinh thông tin, mà còn có những chia sẻ rất chân thành từ góc nhìn của thầy cô, đại diện Bộ, Sở GD&ĐT. Bạn Hoàng Anh (Học sinh trường THPT Minh Khai, Hà Nội) bày tỏ: "Mình cảm thấy đây là cơ hội rất đáng quý khi có cơ hội trực tiếp đặt câu hỏi và nghe các diễn giả nắm rõ nhất về tuyển sinh giải đáp. Đúng là học sinh chúng mình nên chủ động hơn trong mọi kế hoạch để không bị động trước những thay đổi từ xu hướng thị trường và thi cử".