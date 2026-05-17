"Anh sếp Schannel" Huy NL định hướng nghề sáng tạo nội dung, không màu hồng, đầy áp lực

HHTO - Thuộc khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026 là tọa đàm "Nghề sáng tạo nội dung trong thời đại công nghệ số" với khách mời Nguyễn Lạc Huy (hay còn được biết đến với biệt danh Huy NL).

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 mở rộng quy mô hơn hẳn so với mùa đầu tiên. Đáp ứng nhu cầu được trò chuyện chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu từ học sinh và phụ huynh, ban tổ chức đã mở chuỗi các tọa đàm với chủ đề đa dạng, giải đáp thắc mắc cho teen trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi Đại học cũng như định hướng, giúp các bạn hiểu sâu về lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Là một trong những tọa đàm nhận được sự quan tâm lớn của ngày hội, tọa đàm "Nghề sáng tạo nội dung trong thời đại công nghệ số" với khách mời là "anh sếp Schannel" Nguyễn Lạc Huy (Huy NL) mang đến cho các bạn học sinh góc nhìn gần gũi, thiết thực về công việc này.

Khái niệm content creator - nhà sáng tạo nội dung đang không còn xa lạ với Gen Z. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh Huy NL chỉ ra tính cạnh tranh cao khi nhắc đến công việc này. Bởi hiện tại, ai cũng có thể sáng tạo nội dung số nhờ sự phát triển của thiết bị, công nghệ.

Anh nhắc đến ý kiến "AI thay thế con người", nhấn mạnh rằng nhận định đó không hoàn toàn đúng. AI có thể thay thế con người ở nhiều việc nhưng có những thao tác, công việc mà AI không thể thay thế. Mặt khác, AI trở thành công cụ đắc lực cho các nhà sáng tạo nội dung hiện tại và tương lai.

"Anh sếp Schannel" cũng liên tục nhấn mạnh: "Công việc này không màu hồng như mọi người vẫn nghĩ". "Nhiều follow, sự nổi tiếng, liên tục tham gia sự kiện, du lịch - đó chỉ là những điều người xem thấy trên video thôi. Thực tế, phía sau những video này là rất nhiều áp lực", Huy NL cho biết.

Phía sau mỗi video 1 - 2 phút có thể là khâu sản xuất từ lên ý tưởng đến quay - dựng, biên tập có thể mất vài ngày. Anh chia sẻ sáng tạo nội dung là một nghề mang đến sự giải trí nhưng cũng là áp lực về việc phải suy nghĩ ý tưởng mới, phải kiên trì để đạt được "tệp theo dõi" chục nghìn - trăm nghìn follow.

"Trend sẽ qua đi, thuật toán sẽ thay đổi nhưng một người có màu sắc, cá tính riêng sẽ luôn có khán giả theo dõi. Các bạn theo con đường này phải xác định bản thân có cá tính, góc nhìn riêng nào. Điều này sẽ giúp các bạn tạo nên tệp khán giả của riêng mình" - anh Huy NL nói về cốt lõi và định hướng cho teen khi chạm ngõ với nghề sáng tạo nội dung.

Teen "nhắm thẳng vào vấn đề" khi đặt ra những câu hỏi về việc phải chuẩn bị thế nào khi muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung trong thời đại công nghệ số. Đáp lại, anh Huy NL liên tục nhắc lại thông điệp - "các bạn hãy bắt đầu thật sớm".

Anh cho biết với tính cạnh tranh của nghề nghiệp này, việc chờ đến gần hoặc đã tốt nghiệp mới bắt đầu tìm việc là đã muộn. "Các bạn đang là học sinh cấp 3 có thể tích lũy kinh nghiệm từ bây giờ, càng sớm càng tốt thì con đường tương lai thuận lợi hơn. Các bạn học sinh xác định bản thân muốn theo đuổi điều gì, làm gì, là ai trong tương lai".

"Sếp Huy" bật mí "bộ kỹ năng" mà các teen cần trang bị từ sớm chính là tự học quay dựng từ thiết bị cá nhân (như điện thoại, Capcut...); đặc biệt là kỹ năng nói, tự tin trước ống kính.

Khi teen ngỏ ý cần trang bị gì để được trở thành thành viên nhà Schannel, anh bật cười cho biết công ty có rất nhiều vị trí. Các bạn chỉ cần rèn luyện kỹ năng thật tốt đều có cơ hội. "Anh nghĩ rằng các bạn muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung thì hãy tập luyện nói trước ống kính. Đây là kỹ năng vô cùng quan trọng, vì dù không ứng tuyển hay làm việc ở Schannel, đó vẫn là kỹ năng quý giá để các bạn tìm được cơ hội việc làm ở những nơi khác".

"Mình phải xử lý như nào trong trường hợp bí ý tưởng ạ?" - đáp lại câu hỏi này từ teen, "sếp Huy" chia sẻ: "Điều này dễ gặp phải khi làm nội dung. Em cần rèn luyện kỹ năng làm nội dung song song với kỷ luật. Mỗi ngày, em tự yêu cầu bản thân viết ra 1 kịch bản, thì chỉ cần rèn luyện tập trung đều đặn sau 2 tháng, kỹ năng của em sẽ rất khác. Các bạn thử viết ra nội dung gì đó rồi tập nói trước ống kính thì sẽ hạn chế được chuyện bị bí nội dung. Khi biết mình sẽ làm gì, các bạn cũng sẽ hình thành khả năng phản xạ, xử lý khi có những nội dung bất chợt đến, không lo bí ý tưởng".

Sau khi được "khai sáng" với nhiều hiểu biết sâu và kỹ năng mới về nghề sáng tạo nội dung, teen không quên check-in lưu kỷ niệm cùng "sếp Huy" (người biết đâu sẽ trở thành "sếp tương lai" của một số bạn có mặt tại buổi tọa đàm này".

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Gần 60 gian hàng đến từ các trường đại học, học viện trên cả nước tề tựu, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho học sinh, phụ huynh. Tại ngày hội cũng diễn ra hoạt động trải nghiệm phòng thí nghiệm, STEM, tham quan Bảo tàng Thiên nhiên... Teen thỏa sức vừa học vừa chơi, "đi mỏi chân" vẫn "ê hề" chưa hết điểm dừng thú vị.

