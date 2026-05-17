Teen quyết đi hết 60 gian hàng, "rì-viu" Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026

HHTO - Sáng 17/5, hàng nghìn học sinh THPT đã có mặt tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026. Với nhiều bạn, đây chính là một cơ hội để “săn info” về các ngành học, “chốt đơn” nguyện vọng và chọn trường trước kỳ thi đại học.

Từ sáng sớm, khu vực các gian tư vấn của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 đã đông kín học sinh và phụ huynh. Nhiều bạn mang theo sổ tay, điện thoại để ghi lại những thông tin cụ thể về ngành và trường học mình quan tâm. Không ít teen hầu như “đi hết map” gần 60 gian hàng để "săn thông tin" tuyển sinh từ các trường mình quan tâm.

Là học sinh lớp 12, nhiều bạn cho biết thời điểm này đang bước vào giai đoạn nước rút, áp lực nhất trong việc lựa chọn ngành nghề. Vì vậy, việc được gặp trực tiếp đại diện các trường đại học giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn thay vì chỉ tìm hiểu qua mạng xã hội hoặc website tuyển sinh.

Các bạn học sinh chăm chú lắng nghe tư vấn và tìm hiểu thông tin tại các gian hàng của từng trường. (Ảnh: Yến Trang)

Anh Thảo (học sinh trường THPT Nhân Chính) chia sẻ: “Hiện tại mình vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về các ngành học. Vậy nên với mình, ngày hội hôm nay là cơ hội tuyệt vời để mình có cái nhìn tổng quan hơn về các ngành học, từ đó cân nhắc xem lựa chọn nào thực sự phù hợp với thế mạnh và sở thích của bản thân. Mình đặc biệt ấn tượng với gian của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) vì các thầy cô ở đây tư vấn rất chi tiết, làm mình cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.”

Anh Thảo cho biết ngày hội hôm nay chính là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về các ngành và trường học (Ảnh: Yến Trang)

Ngày hội năm nay quy tụ nhiều trường đại học, học viện đào tạo các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ đến từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên… Sự đa dạng về ngành học khiến nhiều teen khá bất ngờ khi nhận ra khối Khoa học - Công nghệ hiện nay không còn bó hẹp trong những ngành quen thuộc như công nghệ thông tin hay kỹ thuật.

Tại nhiều gian tư vấn, các bạn học sinh liên tục đặt câu hỏi về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, học phí, học bổng hay cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Bên cạnh việc tìm hiểu ngành học phù hợp với sở thích và năng lực, nhiều teen cũng quan tâm tới môi trường học tập, hoạt động sinh viên và cơ hội thực tập thực tế. Các sinh viên tình nguyện vì thế trở thành “cầu nối”, giúp các bạn học sinh có cái nhìn gần gũi và thực tế hơn về cuộc sống đại học.

Nhóm tình nguyện viên đến từ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Yến Trang)

Có mặt tại ngày hội từ sớm, cô bạn Linh Đan (trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa) cho biết: “Mình đang cân nhắc giữa trường Đại học Ngoại thương và trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Mình mong sau ngày hôm nay sẽ biết thêm những bí kíp thực chiến, đặc biệt là chiến thuật đặt nguyện vọng để có lựa chọn phù hợp nhất với bản thân, làm thế nào để vừa an toàn mà vừa đúng với sở thích của mình ạ!”.

Linh Đan và Khánh Châu cùng nhóm bạn đã dành thời gian tham quan gần hết các gian tư vấn của các trường đại học, học viện có mặt tại ngày hội. (Ảnh: Yến Trang)

Bạn Khánh Châu (THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa) lại đặc biệt quan tâm tới nhóm ngành ngôn ngữ: “Sau khi đi một vòng các gian tư vấn, mình nghĩ là đã tích lũy được kha khá thông tin về phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn và cả các chương trình học bổng quốc tế của các trường. Em khá thích ngành Ngôn ngữ Anh nên đã dừng lại khá lâu ở gian của trường Đại học Ngoại ngữ. Các anh chị tư vấn siêu tận tâm và còn tặng rất nhiều phần quà dễ thương nữa ạ!”.

Bên cạnh hoạt động tư vấn tuyển sinh, nhiều khu trải nghiệm STEM, thí nghiệm, tọa đàm... cũng thu hút đông học sinh tham gia. Các mô hình, thí nghiệm khoa học hay hoạt động mô phỏng công nghệ khiến không khí ngày hội trở nên sôi động hơn. Thay vì chỉ tập trung check-in hay vui chơi nhận quà, phần lớn học sinh vẫn ưu tiên dành thời gian tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Nhiều bạn liên tục di chuyển giữa các gian trường để “xin review” ngành học phù hợp với năng lực và sở thích.