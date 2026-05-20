“CHẠM 18: SOLARIA” khép lại gần 3 năm thanh xuân của học sinh Chuyên Nhân văn

Sau gần 1.000 ngày thanh xuân dưới mái trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, hành trình tuổi trẻ của học sinh khóa 4 đã chính thức khép lại đầy xúc động bằng Lễ Tri ân và Trưởng thành “CHẠM 18: SOLARIA”. Sự kiện do CLB Báo chí Humans of HSSH phối hợp cùng BCH Liên Chi Đoàn nhà trường tổ chức.

Mở màn chương trình là chuỗi tiết mục văn nghệ sôi động đến từ học sinh CLB HSSH Lands of Art của THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ những màn vũ đạo trẻ trung, giàu năng lượng cho tới ca khúc giàu cảm xúc “Người gieo mầm xanh”, không khí hội trường nhanh chóng được khuấy động bằng những tràng pháo tay và sự đồng cảm của khán giả.

Tiếp nối mạch cảm xúc, PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã gửi gắm nhiều lời nhắn nhủ ý nghĩa tới học sinh cuối cấp trước kỳ thi quan trọng phía trước.

“Thầy mong các em có đủ "tâm - trí - lực" để bước vào kỳ thi với sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh. Mong các em tĩnh tâm để không chùn bước trước những tác động bên ngoài. Mong các em định chí để có được phong độ tốt nhất. Và mong các em dưỡng lực để giữ gìn sức khỏe dồi dào trong suốt chặng đường phía trước” - thầy Sơn chia sẻ.

Chứng kiến hành trình trưởng thành của khóa K4, PGS.TS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có những lời dặn dò sâu sắc, xúc động dành cho học sinh: "Hãy luôn nhớ mình từng là học sinh chuyên Nhân văn - nơi mong các em trở thành những con người biết sống đẹp, sống nhân văn và sống có trách nhiệm”.

Những chia sẻ chân thành ấy không chỉ gợi nhắc về quãng thời gian thanh xuân rực rỡ dưới mái trường Chuyên Nhân văn mà còn tiếp thêm động lực để học sinh tự tin bước vào hành trình mới.

Cùng chung niềm xúc động, ông Nguyễn Bắc Sơn - Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến các em trưởng thành từng ngày: “Chúc các con luôn mạnh khỏe, tự tin và gặt hái được nhiều thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Luôn giữ vững niềm tin, ôn luyện thật tốt để vượt qua các kỳ thi sắp tới và đạt được ước mơ của mình”.

Không gian hội trường lắng lại khi hai thước phim tri ân đặc biệt lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Thước phim đầu tiên tái hiện hành trình gần 1.000 ngày thanh xuân của học sinh khóa 4 dưới mái trường Nhân văn cùng những người thầy, người cô đã âm thầm đồng hành suốt chặng đường trưởng thành. Video tri ân cha mẹ và thầy cô được trình chiếu ngay sau đó như lời cảm ơn chân thành gửi tới những người luôn dõi theo, nâng đỡ các bạn học sinh trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng đại diện phụ huynh đã trao kỷ niệm chương và gấu tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp như một lời chúc cho hành trình phía trước luôn rực rỡ và tràn đầy hy vọng.

Ánh đèn sân khấu tiếp tục bừng sáng khi đêm chung kết Kings & Queens chính thức diễn ra - một trong những phần được mong chờ nhất của “CHẠM 18: SOLARIA”. Sau các phần thi sôi động, giải thưởng cao nhất đã thuộc về cặp đôi Lê Quang Minh và Hoàng Diệu Anh đến từ lớp K4 Địa.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Chillies đã mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên qua loạt ca khúc “Đại Lộ Mặt Trời”, “Vùng Ký Ức”, “Em Đừng Khóc”. Giữa ánh đèn sân khấu và tiếng hát vang lên khắp hội trường, nhiều học sinh không giấu được xúc động khi nhận ra thanh xuân của mình đang dần đi tới những khoảnh khắc cuối cùng.

Những giai điệu quen thuộc như khiến mọi người sống chậm lại giữa đêm trưởng thành để cùng nhìn lại hành trình tuổi học trò với tất cả sự lưu luyến, biết ơn và tiếc nuối.

Khép lại trong ánh đèn rực rỡ của đêm dạ hội, “CHẠM 18: SOLARIA” không chỉ đánh dấu thời khắc trưởng thành của học sinh khóa 4 THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn mà còn trở thành “trạm lưu giữ thanh xuân” của những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, tiếp thêm động lực để các bạn học sinh tự tin chinh phục những ước mơ và hoài bão phía trước.