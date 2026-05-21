Kỷ yếu mùa ra trường của team 2K8: Muôn kiểu sáng tạo concept

HHT - Từ photobooth nhung đỏ "chanh sả", chữ ký trên ống kính đến những tấm polaroid đầy hoài niệm, team 2K8 đã nâng cấp độ sáng tạo của bộ kỷ yếu tốt nghiệp lên tầm cao mới.

Biến lớp học thành thảm đỏ tốt nghiệp

Tất bật đón mùa tốt nghiệp, tập thể lớp 12 Hóa trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau mang cả photobooth đến lớp học với màn nhung đỏ "chanh sả", tuyệt đối thanh lịch. Mã màu red velvet đỏ nhung cũng nằm trong top màu ấm áp, hoài niệm được teen quốc tế ưa chuộng trong buổi lễ ra trường.

Để photobooth lớp thêm phần sinh động, các bạn còn in ảnh mini và cắt dán “1.001” ngôi sao lấp lánh lên màn nhung. Còn gì đỉnh chóp hơn khi bạn có thể mời thầy cô cùng tạo dáng, chụp ảnh photobooth theo nhóm bạn thân, theo “cúp-le”, theo ban cán sự, theo nhóm cung hoàng đạo hay theo kỳ phùng địch thủ của mình.

Teen THPT chuyên Phan Ngọc Hiển còn đầu tư thêm dải băng tốt nghiệp in tên, lớp, trường. Thướt tha trong tà áo dài trắng, khoác áo cử nhân bên ngoài và đeo sash trên vai, các sĩ tử 2K8 đã chuẩn bị giấy màu để mỗi thành viên trong lớp viết những nghề nghiệp tương lai mà mình mong muốn, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi hoặc điều ước được trở thành “phú bà, nhà 4 mặt tiền” từ tuổi 2X (X tiểu học).

Bạn có thể tạo một chiếc hộp thời gian, gom tất cả giấy ước nguyện của cả lớp vào trong hộp. Đừng quên đặt một mốc thời gian cụ thể như 5 năm sau hay 10 năm sau cùng nhau mở khóa chiếc hộp và xem chúng mình đã thực hiện được ước mơ năm 18 tuổi chưa nhé!

Thu cả mùa Hè vào ống kính mini

Lấy cảm hứng từ cách các tay vợt tennis ký tên lên ống kính máy ảnh để ăn mừng chiến thắng WTA hay các thần tượng, siêu sao ký tên lên ống kính máy ảnh trong những buổi lễ trao giải Grammys, tập thế lớp 12 Lý trường THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp đã trình làng bộ ảnh kỷ yếu với concept on-camera signing.

Chỉ cần một bộ đồng phục, phối thêm cà vạt, “cùng nhau chạy trên bãi cỏ hay ngồi tựa vai nhau trên ghế đá, dạo quanh hành lang, lớp học và sân trường là lớp mình đã có ngay những khung hình nét căng” - bạn Thúy Vy bật mí. Ý tưởng ký tên lên ống kính camera là của bạn Gia Hân và Phương Thy. Hai cô bạn đã bí mật bàn bạc với anh chị thợ ảnh tại Tiệm Màu Studio để tạo bất ngờ cho lớp mình.

Bạn Phương Thy (trái) cùng Thúy Vy (giữa) và Gia Hân (phải).

Nếu lớp bạn cũng đang ấp ủ ý tưởng cho bộ ảnh kỷ yếu độc lạ thì hãy bỏ túi ngay các bước cây nhà lá vườn, cực kì hạt dẻ này: Chuẩn bị 2 - 3 cây bút lông viết bảng có thể xóa được như Whiteboard Thiên Long, Artline 517. “Chốt đơn” các tấm bìa mica trong suốt, chân kẹp và đặt phía trước ống kính 3-4 cm. Kế tiếp, mỗi bạn sẽ đứng vào khung ảnh và ký tên. Chúng mình tuyệt đối không ký tên lên lens (thấu kính/ống kính) vì bạn sẽ “khóc thét” khi máy ảnh bị hư đấy!

Bạn cần có danh sách thành viên của lớp để sắp xếp thời gian chụp ảnh sao cho không bị "kẹt xe" giữa chừng. Nếu bạn là phó nháy cừ khôi của lớp, hãy hỏi trước bạn của mình xem đã ưng cái bụng với video hay ảnh cá nhân chưa để quay chụp lại. Vì "cư dân" cuối cấp nào cũng muốn mình lên sóng thật xinh xẻo phải không nào!

Bạn Minh Anh.

Bạn Minh Anh tâm đắc: “Trong khung hình của 12 Lí, phong thái ngôi sao của mỗi thành viên trong lớp không có một công thức chung nào cả: Người thì rạng rỡ năng lượng, người lại chọn sự trầm lắng làm điểm nhấn. Những màu sắc đối lập biến mỗi tấm ảnh cá nhân thành một mẩu chuyện nhỏ. Cứ thế, tụi mình có một bức tranh thanh xuân mà sự khác biệt chính là thứ kết nối cả tập thể lại với nhau”.

Bạn Anh Tài.

Với Anh Tài thì: “Lớp chúng mình vốn chẳng phải lớp kiểu mẫu, đầy những bất đồng và cả những khoảng trống. Nhưng sau tất cả, xin cảm ơn những người mình từng “ghét” để thấy mình trưởng thành, cảm ơn những người mình “thương” để thấy tình bạn như một chiếc kính vạn hoa. Thanh xuân đẹp nhất không phải vì nó hoàn hảo, mà vì chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày tháng không hoàn hảo một cách chân thành nhất”.

Đóng băng khoảnh khắc tình bạn với ảnh phim Instax

Đếm ngược đến ngày ra trường, "cư dân" trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Du và THPT Trưng Vương (TP.HCM) mê mẩn cảm giác hồi hộp chờ đợi từng cuộn phim được tráng. Khi cầm trên tay tấm ảnh Instax vừa chụp đã hiện hình ngay lập tức, teen không khỏi rung động trước những khung hình không filter, không chỉnh sửa nhưng vẫn lấp lánh kỷ niệm học trò.

Khi chụp kỉ yếu bằng phim, bạn phải hạn chế chuyển động, 80% dáng pose sau khi hô 1-2-3 đều phải “đóng băng” để bắt được khoảnh khắc lung linh nhất.

Suốt những ngày đồng hành cùng teen trên những cung đường nắng, bạn Minh Chí (chủ tiệm ảnh Minh Cheese @_hello.cheese) chia sẻ: “Kiếp nạn đáng nhớ mà cũng đáng yêu nhất của mình là khi đang chụp ảnh giữa chừng thì máy hết pin. Mình đã chụp được nửa cuộn phim rồi nhưng vẫn tiếc vì máy “ăn” mất 2 tấm để load film khi thay pin. Chụp xong mình không để ý, các bạn nhỏ mượn máy nghịch nên khi ra tiệm rửa film, film bị trắng cả cuộn nhưng may sao mình đã chụp dự phòng trước”.

Nếu bạn muốn chụp kỷ yếu màu film thì đừng quên để ý đến không gian, ánh sáng. Bạn muốn ảnh có màu sắc tươi sáng thì dùng cuộn phim Kodak Portra 160, Portra 400 và Kodak Ultramax 400 để chụp vào ngày nắng đẹp. Những hôm trời nhiều mây, chụp trong nhà hay chụp vào buổi tối, bạn có thể thử dòng máy ảnh PnS lấy nét tự động và có flash để “cứu bồ”.

Bạn Yên Đan.

“Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, mình muốn gửi lời chúc đến tập thể lớp 12 Lí và các sĩ tử trên cả nước luôn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, vững vàng bước vào phòng thi, để những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt những năm tháng vừa qua được đền đáp xứng đáng. Dù kết quả ra sao, chúng ta vẫn có thể mỉm cười tự hào vì đã không ngừng tiến về phía trước để chạm đến ước mơ của mình” - Bạn Yên Đan (Lớp 12 Lí, THPT chuyên Tiền Giang) gửi gắm.