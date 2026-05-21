Kinh nghiệm chinh phục IELTS Speaking: Xem giám khảo là bạn

HHTO - Nhiều bạn không còn lo sợ phần thi nói (Speaking) trong bài thi IELTS vì đã tìm được mấu chốt chinh phục giám khảo: Kể câu chuyện của bản thân, giữ thái độ tự tin và đối đáp như những... người bạn thân.

Trên mạng xã hội Threads, những thắc mắc về cách chinh phục kỹ năng nói (Speaking) trong bài thi IELTS là chủ đề được nhiều netizen quan tâm. Với trình độ, nhu cầu và mục tiêu thang điểm khác nhau, mỗi người sẽ có lộ trình học tập, ôn luyện khác nhau. Tuy nhiên, đối với phần thi Speaking, nhiều bạn cho rằng giữ trạng thái tự tin trong lúc thi là yếu tố quan trọng đưa điểm số "vượt xa mong đợi".

Giữa dòng chạy hội nhập quốc tế, việc thi các chứng chỉ tiếng Anh được nhiều bạn trẻ quan tâm. - Ảnh minh họa từ Internet.

Kinh nghiệm đạt 8.0-8.5: Xem giám khảo là bạn

Một bài đăng trên Threads thu hút hơn 266K lượt xem khi đặt câu hỏi "những ai đạt 8.0-8.5 IELTS Speaking vào phòng thi nói gì với ban giám khảo" đã nhận về gần 200 bình luận. Nhìn chung, bên cạnh trang bị kiến thức nền tảng vững, kiến thức mở rộng sâu sắc, độc quyền thì thái độ tự tin, thoải mái sẽ giúp bài thi "chạm" đến giám khảo.

Phần thi Speaking không còn là nỗi sợ đối với nhiều bạn trẻ khi bạn vừa "tự tin khoe cá tính" vừa nhận được điểm cao.

Dưới đây là một số kinh nghiệm thực chiến, những điều nên và không nên khi thi nói được mọi người chia sẻ:

- "Thi lần đầu được luôn 8.5 và đồng ý là giữ được sự tự nhiên, thoải mái và có phong cách nói riêng là điều tiên quyết để phân chia các level (mức độ) nói. Ngoài ra, việc sử dụng ngôn ngữ có độ chính xác cao và hiểu cách dùng các từ vào đúng ngữ cảnh, chứ nói chuyện đi thi với nói chuyện thường ngày thì cũng có độ khác nhau chứ".

- "Nói thật là vô nói chuyện tự nhiên như đang nói với bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng lần mình 8.0 với 8.5 khác nhau ở chỗ 8.5 mình khai triển lập luận sâu hơn, đa chiều hơn. Cuộc nói chuyện nó nhẹ nhàng mà lại sâu sắc ấy. Không phải gồng với gượng nhiều".

- "Mình thi Speaking lần đầu 7.5, lần 2 là 8.0 thì kinh nghiệm của mình là bạn hãy coi giám khảo như là người lắng nghe câu chuyện của bạn, đừng vì họ nhăn mặt hay nhíu mày một cái là thấy bất an, cứ nói bình thường thôi. Lúc vào phòng mình cười tươi lắm, mình chào họ xong nói "pleased to meet you" (tạm dịch: rất viu được gặp bạn) rồi cứ coi như họ là bạn mình mà nói thôi. À đừng "bạn hoá" quá nha!"

- "Cái quan trọng nhất là giữ được độ tự nhiên, có lỗi sai vẫn được miễn đừng có trả lời kiểu văn mẫu gượng gạo như mấy ví dụ đao to búa lớn trên mạng. Ý tưởng cá nhân hóa một chút nữa là ngon. Giám khảo họ cực kỳ nhăn mặt với mấy câu trả lời học thuộc, mấy cụm từ đao to búa lớn và mấy cụm từ dẫn dắt dài dòng nhé!"

Bên cạnh kiến thức trong sách vở, việc chia sẻ những câu chuyện thực tế được mọi người khuyến khích vận dụng vào bài thi.

Nhiều kinh nghiệm vược qua bài thi Nói IELTS được netizen chia sẻ sôi nổi.



6.0-7.0 Speaking: Vốn từ vựng không cần cao siêu

Một nữ giáo viên luyện thi IELTS cho biết "nói thật lưu loát là thần" và sẽ dễ ghi điểm với giám khảo. Trong khi đó, ngữ pháp, từ vựng, phát âm là yếu tố giúp nâng cao khả năng lưu loát. Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho bài thi, cô giáo khuyên mọi người nên soạn những bài dự đoán, nói đi nói lại cho "bon mồm", gạch ra những ý tưởng sát với "đời", tránh "văn mẫu".

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Trong khi đó, một bạn vừa thi vào tháng 1/2026, cảm nhận giám khảo chấm "gắt" hơn hơn so với 2 lần thi trước. Bạn chia sẻ kinh nghiệm: "Đảm bảo sai ít ngữ pháp nhất có thể (1-2 lỗi nhỏ), trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, mượt mà không ngắt ngứ ở part 1,2. Không dùng từ lặp lại nhiều. Cơ bản ở mức điểm 6.0-6.5 thì không cần xài từ cao siêu. Nói trôi chảy, đúng trọng tâm, ít ngữ pháp sai là được rồi".

"Mình thi Speaking được 7.0. Mình chỉ xem các kênh như "Learn English With TV Series" trên Youtube. Bạn có thể nghe người nói giải thích thật kỹ về cách sử dụng các từ, phrasal verbs (cụm động từ), idioms (thành ngữ) và collocations (cụm từ cố định) với cách sử dụng chính xác từng ngữ cảnh. Ngoài ra, hãy sử dụng đầy đủ các thì và sử dụng chính xác chúng (quá khứ đơn, hiện tại đơn,...) Từ vựng theo từng chủ đề mình chỉ ôn theo Youpass trong phần Speaking nhé" - kinh nghiệm từ một bạn thi đợt đầu tháng 2/2026.

