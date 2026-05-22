Bao giờ công bố kết quả Chung kết Quốc gia AIMO 2026, vòng thi Quốc tế diễn ra khi nào?

BTC cuộc thi

HHTO - Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23 - 24/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chung kết Quốc gia AIMO 2026 có hơn 1.300 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại đã xác nhận tham dự. Đại học Bách khoa tiếp tục là địa điểm dự thi. Thí sinh sẽ tập trung và làm bài thi vào buổi sáng 23/5.

Kết quả Chung kết Quốc gia AIMO 2026 được công bố vào 19h tối 23/5 trên website chính thức: https://aimo.tienphong.vn. Thí sinh, phụ huynh, giáo viên tra cứu kết quả theo số báo danh, họ tên hoặc khối lớp của học sinh.

Timeline cần lưu ý dành cho thí sinh tham gia Chung kết Quốc gia AIMO 2026.

Những thí sinh đạt thành tích cao và đáp ứng tiêu chí của AIMO quốc tế sẽ được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự vòng Chung kết Quốc tế.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức Chung kết Quốc tế AIMO, thời gian dự kiến là đầu tháng 8 năm nay với quy mô khoảng 3.000 thí sinh và 5.000 giáo viên, gia đình học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển AIMO Việt Nam tại Chung kết Quốc tế tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản vào năm ngoái.

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ trong 6 năm kể từ khi tham gia, học sinh Việt Nam đã mang về hơn 220 huy chương quốc tế.

Tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), 100% học sinh từ đoàn Việt Nam giành Huy chương, gồm 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Với 48%, Việt Nam đứng đầu Top 10 quốc gia có tỉ lệ thí sinh tham gia đạt huy chương ở AIMO 2025 tại Tokyo.

Phụ huynh, giáo viên, học sinh cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ ban tổ chức theo SĐT: 0812181666 hoặc truy cập website chính thức: https://aimo.tienphong.vn/

