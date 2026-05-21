Lưu ý dành cho thí sinh về thẻ dự thi vòng Chung kết AIMO năm học 2025 - 2026

Linh Lê

HHTO - BTC Đấu trường Toán học Châu Á AIMO năm học 2025 - 2026 vừa phát đi thông báo dành cho các thí sinh đã đăng ký thành công Vòng Chung kết Quốc gia. Theo đó, phụ huynh và học sinh cần sớm kiểm tra thông tin cá nhân, tải Thẻ dự thi và hoàn tất các bước chuẩn bị trước ngày thi chính thức.

Đấu trường Toán học châu Á (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) là một trong những sân chơi toán học quốc tế uy tín và lớn nhất châu Á dành cho học sinh phổ thông. Được thành lập từ năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, kỳ thi này thu hút khoảng 150.000 thí sinh tham gia mỗi năm đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm học 2025 - 2026, tại Việt Nam, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức giải đấu này.

Theo hướng dẫn từ Ban Tổ chức cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (AIMO), thí sinh có thể tải Thẻ dự thi bằng 2 cách:

Cách thứ nhất là đăng nhập trực tiếp vào hệ thống cuộc thi tại địa chỉ http://aimo.tienphong.vn, đăng nhập bằng tài khoản đã sử dụng để tham gia Vòng loại và hoàn tất đăng ký Vòng Chung kết Quốc gia. Sau khi đăng nhập, phụ huynh và học sinh có thể kiểm tra lại thông tin cá nhân cũng như tải Thẻ dự thi ngay trên hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng tự động gửi email tới những tài khoản đã xác minh địa chỉ thư điện tử. Người dùng chỉ cần kiểm tra email và làm theo hướng dẫn để tải Thẻ dự thi về thiết bị.

Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý phụ huynh cần rà soát kỹ các thông tin hiển thị trên Thẻ dự thi như họ tên, ngày sinh, khối lớp, địa điểm thi, số căn cước công dân và các dữ liệu liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh trong ngày thi, đồng thời hạn chế các sự cố phát sinh trong quá trình làm thủ tục.

Thí sinh dự thi AIMO năm 2025.

Trong trường hợp phát hiện sai sót hoặc cần hỗ trợ thêm, phụ huynh và học sinh được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức thông qua hotline, email hoặc các kênh truyền thông chính thức của AIMO để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Theo thống kê từ BTC Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2026, Hà Nội hiện là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký tham dự Vòng Chung kết Quốc gia nhiều nhất cả nước với hơn 500 thí sinh, vượt xa nhiều tỉnh, thành khác. Trong đó, Trường Tiểu học, THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai dẫn đầu với 36 học sinh đăng ký. Xếp sau Hà Nội là Tuyên Quang với 257 thí sinh, nổi bật là trường THCS Lê Quý Đôn có hơn 160 học sinh tham dự. Thanh Hóa, Ninh Bình, TP.HCM và Hải Phòng cũng ghi nhận số lượng thí sinh đáng kể, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn tới các sân chơi học thuật quốc tế.

