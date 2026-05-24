Những màn so tài nảy lửa của lính Đặc công toàn quân

TPO - Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cường độ thi đấu cao, Hội thao Thể dục thể thao Đặc công toàn quân năm 2026 khép lại an toàn tuyệt đối, ghi dấu những màn đua tài sôi nổi của hơn 700 vận động viên.

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 24/5, tại Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công tổ chức bế mạc Hội thao Thể dục thể thao Đặc công toàn quân năm 2026, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Các vận động viên tranh tài tại các trận chung kết trong hội thao, sáng 24/5. Ảnh: Nguyễn Minh

Hội thao là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công (19/3/1967 - 19/3/2027), quy tụ 15 đoàn thể thao với 881 cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, lực lượng điều hành và phục vụ; trong đó có 717 vận động viên, tranh tài ở các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và pickleball.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn - Tư lệnh Binh chủng Đặc công, nhấn mạnh hội thao năm nay diễn ra trong điều kiện các đơn vị trong Binh chủng và lực lượng Đặc công toàn quân đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; thời tiết nắng nóng, cường độ thi đấu cao, công tác bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt phục vụ các đoàn còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, sự điều hành khoa học của Ban tổ chức cùng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các đoàn vận động viên, hội thao đã diễn ra thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Trong khuôn khổ hội thao, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Đặc công toàn quân đã có màn trình diễn trống hội, võ thuật và hát múa đặc sắc. Video: Nguyễn Minh

Theo Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, kết quả hội thao không chỉ là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào rèn luyện thể lực trong lực lượng Đặc công toàn quân mà còn là thước đo đánh giá chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện thể dục thể thao của các đơn vị.

“Trong thi đấu thể thao, thắng thua là điều bình thường, nhưng điều đáng quý nhất là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực vượt khó và tinh thần dám tham gia, dám cống hiến. Kết quả hôm nay không phải điểm kết thúc mà là động lực để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vươn lên giành thành tích cao hơn trong những hội thao tiếp theo”, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại hội thao. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Ban tổ chức Hội thao, các nội dung thi đấu năm nay diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao và bảo đảm đoàn kết, trung thực, đúng tinh thần thể thao.

Kết quả toàn đoàn, ở Khối 1, Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân) giành giải Nhất; Trường Sĩ quan Đặc công giải Nhì; Lữ đoàn 198 và Lữ đoàn 113 đồng giải Ba. Ở Khối 2, Đặc công Quân khu 2 giành giải Nhất; Đặc công Quân khu 7 giải Nhì; Đặc công Quân khu 3 và Đặc công Quân khu 5 đồng giải Ba.

Ngoài các giải toàn đoàn, Ban tổ chức cũng trao giải ở từng nội dung thi đấu. Ở bóng đá 11 người, Lữ đoàn 126 vô địch; bóng đá 7 người, giải Nhất thuộc về Đặc công Quân khu 7; bóng chuyền, Đặc công Quân khu 2 giành giải Nhất. Nội dung cầu lông toàn đoàn, Đặc công Quân khu 7 dẫn đầu; trong khi pickleball toàn đoàn, Đặc công Quân khu 2 giành giải Nhất.