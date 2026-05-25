Giao lưu sĩ quan trẻ quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

TPO - Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và bồi đắp truyền thống gắn bó giữa ba nước.

Sáng 25/5, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu Sĩ quan trẻ Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Việt Nam năm 2026, tại Đà Nẵng, đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ văn học nghệ thuật, báo chí hy sinh trên chiến trường Liên khu 5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, lễ dâng hương diễn ra trang nghiêm, xúc động. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ, sĩ quan trẻ ba nước thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân ba nước.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào - Campuchia, ba nước chúng ta như môi với răng, giúp nhau đoàn kết chiến đấu thì nhất định thắng lợi”, các sĩ quan trẻ thêm hiểu sâu sắc giá trị lịch sử của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa ba dân tộc anh em.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham quan khu mô hình nhà sàn và ao cá Bác Hồ.

Ngược dòng lịch sử, quân và dân ba nước Đông Dương đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung, viết nên những trang sử vẻ vang của tình đoàn kết chiến đấu quốc tế trong sáng, thủy chung, son sắt.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước nguyện tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết quốc tế, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang mỗi nước ngày càng vững mạnh, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trải nghiệm các hoạt động thực tế tại khu trải nghiệm ngoài trời của Bảo tàng Quân khu 5.

Sau lễ dâng hương, đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước tham quan khu mô hình nhà sàn Bác Hồ, ao cá và trải nghiệm các hoạt động thực tế tại khu trải nghiệm ngoài trời của Bảo tàng Quân khu 5.

Hoạt động góp phần giúp sĩ quan trẻ ba nước hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia hôm nay.