Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran tuyên bố sẵn sàng cho 'cuộc chiến lịch sử'

Quỳnh Như

TPO - Chỉ huy cấp cao của quân đội Iran tuyên bố Tehran đã sẵn sàng cho một "cuộc chiến lịch sử" để đáp trả mọi hành động gây hấn. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ và Israel sắp phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari - Phó Tư lệnh Quân đội Iran phụ trách điều phối, đã đưa ra cảnh báo vào thứ Bảy (23/5), khi Iran kỷ niệm 44 năm ngày tái kiểm soát thành phố Khorramshahr trong chiến dịch Beit-ol-Moqaddas thời chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980.

“Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của đất nước, chúng tôi sẵn sàng tạo nên một Beit-ol-Moqaddas khác trước mọi hành động gây hấn”, ông Sayyari tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh quân đội Iran đang chờ lệnh từ Lãnh tụ tối cao để phát động các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào đối phương nếu cần thiết.

e252f7b2-7707-41b6-b9fb-abbe4e78de1f.jpg
Ảnh minh hoạ.

Trong một thông cáo cùng ngày, quân đội Iran khẳng định lực lượng này đã tích lũy kinh nghiệm từ cuộc chiến với Iraq trước đây cũng như các cuộc xung đột gần đây với Mỹ và Israel, diễn ra từ năm ngoái đến nay.

"Với quyết tâm sắt đá và ý chí kiên định, quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quyết định và toàn diện với mọi mối đe dọa", thông cáo nêu rõ.

Iran nói không tin tưởng Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố Tehran không tin tưởng Mỹ và sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền quốc gia trong các cuộc đàm phán với Washington nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Ghalibaf đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.

"Chúng tôi sẽ không lùi bước trước một bên hoàn toàn không trung thực và không đáng tin cậy", ông Ghalibaf nói.

Ông Asim Munir đã đến Tehran để trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất liên quan đến các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ.

Ông Ghalibaf - người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Iran, đã chỉ ra những hành động tự vệ chính đáng của Iran trên chiến trường, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ nỗ lực bằng trí tuệ cũng như sức mạnh trên mặt trận ngoại giao để hiện thực hóa các quyền hợp pháp và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Quan chức Iran cũng cáo buộc Mỹ "bội ước" sau thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian.

"Chúng ta đã có một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, nhưng Mỹ đã bội ước, áp đặt lệnh phong tỏa hải quân, và giờ đây họ đang tìm cách dỡ bỏ lệnh phong tỏa đó", ông nói.

Ông Ghalibaf cũng đáp trả những đồn đoán về việc Mỹ và Israel có thể nối lại các cuộc tấn công quân sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang đã tận dụng thời gian ngừng bắn để tự tái thiết.

"Nếu Mỹ hành động thiếu suy nghĩ và tiếp tục khơi mào chiến tranh, chắc chắn hậu quả sẽ tàn khốc hơn nhiều so với ngày đầu tiên của cuộc chiến", ông Ghalibaf cảnh báo.

Về phần mình, ông Asim Munir cho biết Pakistan đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Iran trong giai đoạn căng thẳng hiện nay. Trước đó, tư lệnh quân đội Pakistan đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi tại Tehran.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #chiến tranh #quân đội #Mỹ #Israel #đàm phán #xung đột #tấn công #hoà bình #ngừng bắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe