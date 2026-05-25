Chủ quán và nhóm nhân viên bar Paris Night Club bị cáo buộc tiếp tay cho khách sử dụng ma túy

Thái Lâm

TPO - Từ chủ quán, quản lý đến bảo vệ, nhân viên phục vụ của bar Paris Night Club ở Lâm Đồng bị cáo buộc tiếp tay, tổ chức cho khách sử dụng ma túy ngay tại các phòng VIP nhằm tăng doanh thu, thu hút khách ăn chơi.

Ngày 25/5, TAND Khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night Club (đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy) với 33 bị cáo liên quan.

Phiên tòa xét xử được tổ chức trong 2 ngày 25-26/5.

Các bị cáo gồm chủ quán, quản lý, nhân viên phục vụ, bảo vệ cùng nhiều khách chơi bar bị truy tố về các tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy', 'Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy' và 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng, bị cáo Mạnh Trọng Toản - Chủ quán bar Paris Night Club bị xác định đã sử dụng quán làm nơi cho khách sử dụng ma túy nhằm tăng doanh thu kinh doanh. Cùng bị truy tố còn có Trần Mạnh Anh đại diện pháp luật, quản lý hoạt động kinh doanh; Phạm Hoàng Minh phụ trách nhân sự, an ninh và nhiều quản lý, nhân viên của quán.

Phiên tòa ngày 25/5, Hội đồng xét xử làm rõ vai trò, hành vi của từng bị cáo để xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Công an áp giải bị cáo Mạnh Trọng Toản vào phiên tòa.
33 bị cáo hầu tòa vào ngày 25/4.

Trước đó, khoảng 23h ngày 1/5/2025, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt kiểm tra quán bar Paris Night Club (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm khách đang tổ chức sử dụng ma túy tại các bàn VIP.

Qua test nhanh 154 người có mặt trong quán, công an xác định 42 người dương tính với chất ma túy, gồm chủ quán, nhân viên và khách. Nhiều tang vật như ketamine, thuốc lắc cùng dụng cụ sử dụng ma túy cũng bị thu giữ tại hiện trường.

Một bị cáo trình bày về việc sử dụng ma tuý tại quán.

Theo cơ quan tố tụng, tại các bàn Vip 2, Vip 5, Vip 16 và Vip 17, nhiều nhóm khách đã góp tiền mua ketamine, MDMA và thuốc lắc để cùng sử dụng. Một số bị cáo bị cáo buộc trực tiếp chuẩn bị ma túy, chia ma túy và cung cấp dụng cụ phục vụ việc 'bay lắc'.

Riêng tại bàn Vip 2, nhóm bị cáo Nguyễn Thành Kiển, Nguyễn Thành Lơ, Võ Trường Sơn và Trần Văn Tuấn bị xác định cùng góp tiền mua ma túy để sử dụng. Nguyễn Duy Khánh được cho là người chuẩn bị ma túy cho cả nhóm.

Hiện trường 300 cảnh sát đột kích quán bar Paris Night Club.

Tại bàn Vip 5, Phạm Ngọc Thắng và Nguyễn Minh Thiện Quý bị cáo buộc chuẩn bị ketamine cùng dụng cụ sử dụng ma túy cho nhiều người tham gia.

Ngoài ra, các nhóm khách tại bàn Vip 16 và Vip 17 cũng bị cáo buộc góp tiền mua thuốc lắc, ketamine để cùng sử dụng ngay trong quán bar.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử tiếp tục diễn ra trong ngày 26/5 để nghị án và tuyên án.

#ma túy #quán bar Paris Night #Lâm Đồng #33 bị cáo hầu tòa #đại án ma túy #xét xử sơ thẩm

