Mưa 'vàng' giải nhiệt gây ngập trên phố đi bộ ở trung tâm TPHCM

Hữu Huy

TPO - Chiều 25/5, nhiều khu vực ở TPHCM bất ngờ xuất hiện mưa lớn. Cơn mưa xối xả kéo dài hơn 30 phút giúp hạ nhiệt sau nhiều ngày oi bức nhưng cũng khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố ngập lênh láng.

Khoảng cuối giờ chiều 25/5, mây dông phát triển mạnh và nhanh chóng bao phủ nhiều khu vực trung tâm TPHCM như Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Xuân Hòa…

Trên các tuyến đường đông đúc như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ,... cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống trong khi trời vẫn còn nắng.

Mưa xối xả kéo dài hơn 30 phút khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng lênh láng nước. Dòng phương tiện di chuyển chậm, nhiều người đi xe máy phải vội vàng tấp vào mái hiên, trạm xe buýt để trú mưa hoặc mặc áo mưa ngay giữa đường.

Một số khu vực xuất hiện tình trạng ngập nước, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân trong giờ cao điểm chiều đầu tuần. Đáng chú ý, một số đoạn trên đường Bùi Viện (Phố đi bộ) giữa trung tâm TPHCM ngập nhẹ. Rất may, nước thoát rất nhanh sau cơn mưa.

tp-bui-vien.jpg
Một số đoạn trên đường Bùi Viện giữa trung tâm TPHCM ngập úng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Hữu Huy

Nhiều thời điểm, bầu trời phía xa phủ kín mây đen dày đặc, kèm theo sấm chớp liên hồi. Không khí oi bức trước đó nhanh chóng dịu xuống sau cơn mưa lớn, tuy nhiên thời tiết thay đổi đột ngột cũng khiến nhiều người không kịp trở tay.

Cùng thời điểm, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét, mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực TPHCM, gây mưa rào kèm dông, sét tại hàng loạt khu vực như Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Bình Tiên, Tân Mỹ, Phú Định, Hòa Hưng, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Phú Nhuận, Hiệp Bình, Long Bình, Bình Trưng, An Khánh, Đông Hòa cùng các xã Thanh An, Bình Châu và Hòa Hiệp.

Theo cơ quan khí tượng, trong khoảng 3 giờ tiếp theo, mây dông tiếp tục phát triển và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 10-50 mm, có nơi trên 60 mm.

Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp ở khu vực nội đô.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình thế gây mưa dông tại khu vực Nam Bộ hiện nay là do hội tụ gió trên cao kết hợp với gió Tây Nam hoạt động ở cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Hữu Huy
