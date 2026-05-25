Bao giờ Hà Nội có mưa dông giúp giảm nhiệt và khi nào nắng nóng kết thúc?

HHTO - Hà Nội đang trải qua những ngày nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cảm nhận có thể tới 46 độ C. Bao giờ mưa dông xuất hiện giúp giảm nhiệt?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội đang có những ngày nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cảm nhận có thể tới khoảng 46 độ C. · Mưa dông có thể xuất hiện từ tối hoặc đêm 27/5, giúp nhiệt độ giảm dần. · Nắng nóng có thể kết thúc từ 28/5. · Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, người dân lưu ý nguy cơ xảy ra mưa dông mạnh cục bộ.

Miền Bắc đang có những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ở Hà Nội, trời đang cực kỳ nóng, dự báo hôm nay và ngày mai (25 - 26/5) là 2 ngày nóng cao điểm của đợt này.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 46 độ C, dự báo cũng là mức nhiệt độ cảm nhận cao nhất cả nước. Chiều mai cũng vẫn như vậy.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 25/5. Chiều mai dự báo cũng vậy. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể bắt đầu giảm nhiệt từ khi nào?

Sau 2 ngày nóng nhất như vậy, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ giảm nhẹ vào ngày 27/5. Nhưng nhiệt độ giảm nhẹ cũng không phải là đỡ nóng, khi mà hôm đó trời trở nên oi hơn và mức độ khó chịu thì… không khác gì mấy.

Dự báo đến khoảng tối hoặc đêm 27/5, mưa dông sẽ xuất hiện ở miền Bắc và nhiệt độ bắt đầu giảm.

Từ ngày 28/5, dự báo Hà Nội sẽ đỡ nóng. Tuy nhiên, hiện tại các mô hình chưa thống nhất là “đỡ” đến đâu.

Có mô hình dự báo nắng nóng ở Hà Nội sẽ kết thúc từ 28/5, tuy nhiên có mô hình dự báo vẫn có nắng nóng, nhưng nhẹ hơn hiện tại.

Dù thế nào, nhiệt độ giảm sau những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt thế này thì về cảm giác sẽ dễ chịu hơn ít nhiều.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc đêm 27/5 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Sau nắng nóng gay gắt, có thể có mưa dông mạnh

Điều đáng chú ý là sau đợt nắng nóng mà có mưa dông thì có thể là mưa dông mạnh cục bộ.

Nhưng cũng không thể dự báo sớm về thời điểm, địa điểm cụ thể xảy ra mưa dông, nên người dân lưu ý là nếu đang ở ngoài mà thấy mưa dông thì cần tìm nơi trú chắc chắn ngay.

Còn từ giờ đến lúc giảm nhiệt, người dân nên tránh ra ngoài lúc nắng gắt nếu có thể và uống nhiều nước cả ngày.