Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Nga cáo buộc âm mưu khủng bố tàu chở khí đốt bằng thủy lôi NATO

Minh Hạnh

TPO - Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một tàu chở khí đốt từ cảng Antwerp (Bỉ) đến tỉnh Leningrad (Nga) đã bị gắn mìn do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sản xuất trên thân tàu.

Theo Ủy ban Điều tra, tàu chở khí gas Arrhenius đã đến cảng Ust-Luga vào ngày 20/5 để tiếp nhiên liệu, với điểm đến cuối cùng là cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi kiểm tra con tàu, các thợ lặn đã phát hiện "mìn từ tính hải quân sản xuất tại một quốc gia NATO" gắn trên thân tàu.

Các thiết bị nổ sau đó đã bị vô hiệu hóa bởi các sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, phối hợp với các binh sĩ từ Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tàu Arrhenius.

(Nguồn: RT)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO về việc máy bay không người lái của Ukraine sử dụng không phận các nước Baltic và Phần Lan trong các cuộc tấn công vào vùng tây bắc Nga, bao gồm cả các cảng xuất khẩu dầu ở Leningrad.

Tháng trước, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cảnh báo rằng nếu các quốc gia châu Âu “cố tình cung cấp không phận” cho máy bay không người lái của Ukraine, thì Mátxcơva có quyền tự vệ để đáp trả một “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cảnh báo rằng Kiev “không chỉ có ý định sử dụng các hành lang hàng không được các nước Baltic cung cấp”, mà còn tìm cách trực tiếp “phóng máy bay không người lái từ lãnh thổ của các nước này” vào Nga.

Minh Hạnh
RT
#Nga #NATO #tàu chở khí đốt #Leningrad #thủy lôi #âm mưu khủng bố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe