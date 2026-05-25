Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran phủ nhận kế hoạch thu phí đường thủy tại eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran không có kế hoạch thu phí tại eo biển Hormuz, đồng thời cho biết Iran và Oman đang phối hợp xây dựng một cơ chế nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (25/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baqaei nhấn mạnh, Iran không tìm cách áp đặt bất kỳ khoản phí nào đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và cho rằng cần sử dụng thuật ngữ một cách chính xác.

Ông Baqaei cho biết Iran không tìm cách áp đặt phí, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực chung giữa Iran và Oman nhằm xây dựng cơ chế lưu thông an toàn là một bước đi có trách nhiệm. Ông cũng lưu ý rằng việc phát sinh chi phí đối với các dịch vụ hỗ trợ hàng hải và hoạt động bảo vệ môi trường là điều khó tránh khỏi.

eo-bien.jpg

Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Tasnim về kế hoạch của Anh và Pháp liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz, ông Baqaei khẳng định ngoài Iran và Oman, không có quốc gia nào hiện diện tại khu vực này.

Ông khẳng định rằng việc xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải thuộc trách nhiệm của Iran và Oman, đồng thời cho biết hai nước đang tích cực thúc đẩy tiến trình này. Theo ông Baqaei, các biện pháp riêng lẻ từ những bên khác chỉ khiến tình hình thêm phức tạp, trong khi Tehran đang duy trì liên lạc với các bên liên quan để sớm triển khai cơ chế hàng hải mới.

Liên quan đến chuyến thăm Oman của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, ông Baqaei cho biết Tehran nhận thức rõ an ninh tại eo biển Hormuz là vấn đề được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Ông Baqaei nhấn mạnh, Iran, với tư cách quốc gia ven biển, phải cân bằng giữa lợi ích an ninh quốc gia và các quan ngại của cộng đồng quốc tế. Theo ông, lý do Iran và Oman đang thúc đẩy một cơ chế hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn hàng hải là vì cả hai tin rằng eo biển Hormuz cần tiếp tục phục vụ lợi ích chung của toàn thế giới.

Quỳnh Như
Tasnim
#Iran #Mỹ #eo biển Hormuz #Oman #an toàn hàng hải #thu phí #đường thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe