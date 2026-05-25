Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao dí vào cổ cán bộ công an

Thanh Hiếu

TPO - Tại khu vực làm việc của tổ công tác, bị can Phùng Văn Tồn đã giật gậy nhựa của cán bộ làm nhiệm vụ, lấy dao kim loại từ xe mô tô ra đe dọa. Trong quá trình chống đối, bị can đã dùng dao kề vào cổ một cán bộ Công an xã Chợ Đồn gây thương tích.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phùng Văn Tồn (SN 1965, trú tại xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, chiều 9/5, tại khu vực thôn 9 (xã Chợ Đồn), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp Công an xã Chợ Đồn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Khoảng 13h15, tổ công tác phát hiện Phùng Văn Tồn điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Bị can Phùng Văn Tồn
Bị can Phùng Văn Tồn

Tại đến khu vực Công an xã Chợ Đồn làm nhiệm vụ phối hợp, bị can có hành vi giật gậy nhựa của một cán bộ, lấy dao kim loại từ xe mô tô ra khua khoắng, đe dọa tổ công tác.

Trong quá trình chống đối, bị can đã dùng dao kề vào cổ một cán bộ Công an xã Chợ Đồn gây thương tích.

Mặc dù tổ công tác nhiều lần yêu cầu chấp hành, nhưng bị can vẫn tiếp tục sử dụng dao uy hiếp lực lượng chức năng rồi điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phùng Văn Tồn đã thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

#Bị can #Chống người thi hành công vụ #Thái Nguyên #Dí dao

