Ba công nghệ tiên tiến nâng tầm phẫu thuật cột sống

TPO - Sự phát triển của robot hỗ trợ, định vị phẫu thuật 3D và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ đang tạo ra bước thay đổi lớn trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống hiện đại.

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Công nghệ tiên tiến trong phẫu thuật cột sống” do Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Linh Đàm tổ chức ngày 25/5 cập nhật các kỹ thuật chuyên sâu mới nhất. Ngoài ra còn mở ra cơ hội để bác sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong các ca mổ cột sống phức tạp trên thế giới.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia và phẫu thuật viên hàng đầu trong nước, quốc tế. Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình tiếp cận các tiêu chuẩn y khoa hiện đại của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống công nghệ cao.

GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, phụ trách bệnh viện cơ sở Linh Đàm phát biểu.

Trong bối cảnh y học hiện đại phát triển mạnh mẽ, phẫu thuật cột sống đang chứng kiến sự thay đổi toàn diện nhờ ứng dụng robot, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống định vị chính xác cao. Các chuyên gia cho rằng, những ca phẫu thuật cột sống phức tạp hiện không chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn cao mà còn phụ thuộc lớn vào công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Theo ban tổ chức, hội thảo là diễn đàn học thuật quan trọng để đội ngũ bác sĩ trong nước tiếp cận, trao đổi và làm chủ các công nghệ phẫu thuật thế hệ mới đang được triển khai tại nhiều trung tâm y khoa lớn trên thế giới.

Phát biểu khai mạc, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, phụ trách bệnh viện cơ sở Linh Đàm cho biết, mục tiêu của hội thảo không chỉ dừng ở việc giới thiệu thiết bị hiện đại mà còn tạo điều kiện để bác sĩ Việt Nam trực tiếp quan sát, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về công nghệ tiên tiến trong phẫu thuật cột sống.

Theo GS.Lê Ngọc Thành, khoảng cách công nghệ giữa các tuyến điều trị hiện vẫn là bài toán lớn của ngành y tế. Trong khi cơ hội đào tạo ở nước ngoài còn hạn chế và tốn kém, việc đưa các công nghệ hiện đại về Việt Nam sẽ giúp đội ngũ bác sĩ tiếp cận kỹ thuật mới ngay trong nước, từ đó nâng cao chất lượng điều trị.

Ông cũng cho rằng thách thức lớn không chỉ nằm ở thiết bị mà còn ở tư duy phát triển chuyên môn. Trong điều kiện nhiều cơ sở y tế chịu áp lực lớn về số lượng bệnh nhân, việc đầu tư cho kỹ thuật chuyên sâu chưa thực sự được ưu tiên. Vì vậy, bệnh viện lựa chọn hướng phát triển lấy chất lượng điều trị và công nghệ làm nền tảng nâng chuẩn hệ thống từ bên trong.

“Tôi mong muốn trong tương lai, chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của những người có khả năng chi trả để tạo thêm cơ hội cho bệnh nhân khó khăn được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam”, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành chia sẻ.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống của bệnh viện đã trình bày báo cáo khoa học về kỹ thuật OLIF một tư thế với robot Mazor X. Đây được xem là một trong những ứng dụng nổi bật của robot hỗ trợ trong phẫu thuật cột sống hiện đại.

PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến trình bày báo cáo khoa học về kỹ thuật OLIF.

Theo PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, công nghệ robot hiện nay tích hợp nhiều nền tảng hỗ trợ bằng AI, giúp cuộc mổ diễn ra nhanh hơn, ít xâm lấn hơn và nâng cao độ chính xác. Dù không thay thế hoàn toàn phẫu thuật viên, hệ thống này góp phần giảm thiểu sai số và nâng cao độ an toàn cho người bệnh.

Ông đồng thời nhấn mạnh tinh thần học tập, đổi mới liên tục đối với đội ngũ phẫu thuật viên trẻ, cho rằng việc tiếp cận, triển khai và chuyển giao kỹ thuật hiện đại không chỉ giúp nâng cao năng lực của từng đơn vị mà còn góp phần phát triển toàn hệ thống y tế.

Điểm nhấn chuyên môn của hội thảo tập trung vào ba công nghệ được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong phẫu thuật cột sống hiện đại, gồm hệ thống định vị phẫu thuật 3D theo thời gian thực, robot hỗ trợ phẫu thuật Mazor X Stealth Edition và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ IOM.

Trong đó, hệ thống định vị phẫu thuật giúp phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí giải phẫu trên nền tảng bản đồ số hóa 3D, hạn chế tối đa sai số do yếu tố chủ quan. Robot Mazor X hỗ trợ định vị và bắt vít với độ chính xác cao, góp phần giảm nguy cơ biến chứng trong các ca đại phẫu cột sống. Trong khi đó, hệ thống IOM đóng vai trò giám sát liên tục chức năng thần kinh trong suốt quá trình mổ, giúp phát hiện sớm nguy cơ tổn thương rễ thần kinh hoặc tủy sống.

Theo các chuyên gia, việc làm chủ đồng bộ ba công nghệ này đang trở thành yêu cầu bắt buộc tại nhiều trung tâm phẫu thuật cột sống lớn trên thế giới nhằm nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh.

Ngoài các phiên báo cáo khoa học, hội thảo còn tổ chức chuỗi ca mổ thị phạm trực tiếp trong hai ngày 28 và 29/5 thông qua hệ thống telemedicine chất lượng cao. Các đại biểu có thể theo dõi trực tiếp quá trình vận hành robot Mazor X, kỹ thuật định vị thời gian thực cũng như ứng dụng hệ thống IOM trong kiểm soát tai biến phẫu thuật. Các bác sĩ tham dự đồng thời được trao đổi lâm sàng trực tiếp với ê-kíp phẫu thuật ngay khi ca mổ diễn ra.

Sự kiện cũng có sự tham gia của TS.Saw Lim Beng, chuyên gia phẫu thuật cột sống đến từ Trung tâm Y khoa Sunway. Các đại biểu tham dự đầy đủ chương trình sẽ được cấp Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) theo quy định.

