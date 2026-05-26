Pháp luật

29 đối tượng mang phóng lợn, ná cao su truy đuổi nhau gây náo loạn Gia Lai

Tiền Lê

TPO - 29 đối tượng đi trên nhiều xe máy, mang theo dao phóng lợn tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná cao su...truy đuổi rồi nẹt pô, đánh nhau, gây náo loạn ở các phường trung tâm phía Tây tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực Pleiku rồi quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn các phường phía Tây tỉnh Gia Lai.

Theo đó, rạng sáng 24/5, Phạm Trung Lĩnh (SN 2007, trú phường An Phú) điều khiển xe máy đến nhà Hà Trần Quốc Huy (SN 2006, trú xã Đak Đoa) rủ đi chơi. Sau đó, cả hai tiếp tục rủ thêm nhiều đối tượng khác cùng tham gia.

Khi di chuyển đến đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của Lĩnh gặp một xe máy chở 3 nam thanh niên đi ngược chiều. Đối tượng ngồi phía sau cầm theo một cây sắt dài có đầu nhọn liên tục khiêu khích, thách thức đánh nhau.

Các đối tượng đuổi nhau ở khu vực Pleiku.

Chưa dừng lại, nhóm của Lĩnh tiếp tục chạy xe qua nhiều tuyến đường thuộc phường Pleiku và phường Diên Hồng để tìm nhóm thanh niên trên nhằm giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Lĩnh tiếp tục rủ thêm nhiều đối tượng khác tham gia.

Đến khu vực vòng xoay đường Lê Lợi (ngã ba Diệp Kính), nhóm của Lĩnh gặp Nguyễn Hữu Thành (SN 2009, trú phường Thống Nhất) điều khiển xe mô tô chở theo Trần Huy Phước (SN 2008, trú phường Diên Hồng) và Lê Ngọc Toàn (SN 2008, trú phường Thống Nhất). Đi cùng nhóm của Thành còn có nhiều thanh thiếu niên khác đi trên 4 xe máy, mang theo dao phóng lợn tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná cao su…

Một số đối tượng cầm phóng lợn rất nguy hiểm.

Phát hiện nhóm của Thành, Lĩnh hô hoán rồi cùng các đối tượng tăng ga truy đuổi trên nhiều tuyến đường thuộc phường Diên Hồng, phường Pleiku, xã An Phú. Huy ngồi sau xe dùng điện thoại quay lại.

Khi đến khu vực đường Nguyễn Du (gần sân vận động Pleiku) nhóm của Lĩnh chặn được xe mô tô của Thành liền lao vào đuổi đánh nhóm Thành, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, nhóm của Lĩnh đã sử dụng 5 xe mô tô truy đuổi nhóm của Thành với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chạy ngược chiều, hò hét, nẹt pô trên nhiều tuyến đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, đoạn clip truy đuổi do Huy quay lại đăng lên Tiktok đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ, gây hiệu ứng tiêu cực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Lực lượng công an nhanh chóng truy bắt, làm việc với nhóm đối tượng trên.

Lực lượng công an đã triệu tập 29 đối tượng liên quan lên cơ quan Công an làm việc. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hàng chục đối tượng liên quan; đồng thời thu giữ nhiều dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi cùng 3 xe mô tô…

Phần lớn các đối tượng trong vụ việc trên đều ở độ tuổi thanh thiếu niên; có em còn là học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

#Gia Lai #đánh nhau #trật tự #phóng lợn #công an #tuổi thanh niên #điều tra #vây bắt #truy sát #phường Pleiku

