Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trước khi đón mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo hôm nay (26/5) là ngày nắng nóng nhất trong đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, nhiều nơi vượt 40 độ. Ngày mai, nắng nóng tiếp tục nhưng giảm 1-2 độ. Từ chiều tối mai và đêm mai, miền Bắc đón mưa giải nhiệt.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ cùng Phú Thọ tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này khi hôm nay trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, nhiều nơi vượt 40 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ. Trời quang mây, Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) cũng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày thứ 4 liên tiếp có thể là nơi nóng nhất cả nước khi thời tiết hôm nay ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 39-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt nhưng nhiệt độ có thể giảm 1-2 độ so với hôm nay. Từ chiều tối và đêm mai, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

nangnong-2605.jpg
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm trong hôm nay (26/5).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo nắng nóng tiếp tục ở miền Trung trong các ngày 27-28/5 với cường độ giảm 1-2 độ so với hôm nay. Từ ngày 29/5, khu vực này còn nắng nóng cục bộ 35-36 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Dự báo những ngày tới, Nam Bộ trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe