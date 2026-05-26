Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trước khi đón mưa dông

TPO - Dự báo hôm nay (26/5) là ngày nắng nóng nhất trong đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, nhiều nơi vượt 40 độ. Ngày mai, nắng nóng tiếp tục nhưng giảm 1-2 độ. Từ chiều tối mai và đêm mai, miền Bắc đón mưa giải nhiệt.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ cùng Phú Thọ tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này khi hôm nay trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, nhiều nơi vượt 40 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ. Trời quang mây, Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) cũng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày thứ 4 liên tiếp có thể là nơi nóng nhất cả nước khi thời tiết hôm nay ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 39-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt nhưng nhiệt độ có thể giảm 1-2 độ so với hôm nay. Từ chiều tối và đêm mai, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo nắng nóng tiếp tục ở miền Trung trong các ngày 27-28/5 với cường độ giảm 1-2 độ so với hôm nay. Từ ngày 29/5, khu vực này còn nắng nóng cục bộ 35-36 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Dự báo những ngày tới, Nam Bộ trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.