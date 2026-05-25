Nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm, hàng loạt điểm đo vượt 40 độ

TPO - Hôm nay (25/5) là ngày nắng nóng nhất từ đầu năm khi gần 20 điểm đo ở miền Bắc, miền Trung vượt qua ngưỡng đặc biệt gay gắt trên 40 độ. Phú Thọ và Hà Nội là hai nơi nắng nóng nhất.

Theo số liệu đo tại lều khí tượng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến hết ngày hôm nay, nơi nắng nóng nhất trên cả nước là Vĩnh Yên (Phú Thọ) với nhiệt độ cao nhất 40.8 độ. Đây cũng là nơi nắng nóng nhất cả nước trong ngày hôm qua khi là điểm đo duy nhất vượt ngưỡng 40 độ.

Bốn điểm đo khác ở Phú Thọ là Kim Bôi, Chi Nê, Lạc Sơn, Hoà Bình (thuộc tỉnh Hoà Bình cũ) hôm nay cũng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ.

Hà Nội tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này. Nhiệt độ cao nhất tại Láng hôm nay lên tới 40.7 độ, chỉ kém Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Trước đó, ngày 23/5 đây là điểm đo có nhiệt độ cao nhất cả nước.

Ba điểm đo khác là Sơn Tây, Hoài Đức và Hà Đông hôm nay cũng trên 40 độ, cho thấy mức độ nắng nóng đặc biệt gay gắt của Thủ đô. Ba Vì với lợi thế địa hình cao cũng có nắng nóng tới 39.8 độ.

Miền Bắc tiếp tục nóng như đổ lửa trong ngày 26-27/5, miền Trung kéo dài đến 28/5.

Nắng nóng lần này có mức độ bao trùm rất lớn và đặc biệt gay gắt ở miền Bắc, bao gồm cả địa phương đồng bằng và vùng núi. Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đều ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ.

Các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang cũ cũng đều vượt ngưỡng 39 độ như Hiệp Hoà (Bắc Giang cũ) 39.7 độ, Tuyên Quang 39.3 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39.4 độ.

Đây cũng là đợt nắng nóng có mức độ bao trùm rất rộng lớn khi gần như toàn bộ dải miền Trung, từ Thanh Hoá đến Bình Thuận cũ đều hứng chịu các mức độ nắng nóng khác nhau.

Trong đó, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nơi được mệnh danh là "chảo lửa" miền Trung, nắng nóng hôm nay tiếp tục ở ngưỡng đặc biệt gay gắt. Nhiều điểm đo vượt 40 độ, gồm Hồi Xuân (Thanh Hoá) 40.5 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 40.2 độ.

Đô Lương (Nghệ An) 40.3 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.1 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.2 độ, Hà Tĩnh 40 độ, Ba Đồn (Quảng Trị) 40 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 26-27/5, nắng nóng tiếp tục duy trì cường độ như hôm nay.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo từ chiều tối và đêm 27 đến ngày 30/5, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt giảm, trời mưa nắng gián đoạn. Sau đó từ ngày 31/5, miền Bắc nắng trở lại, một số khu vực có nắng nóng cục bộ 35-36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày 28/5 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Từ ngày 29/5, miền Trung có nắng nóng cục bộ, riêng duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối các ngày 28-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.