Cháy lớn thiêu rụi khoảng 200ha rừng ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị trong ngày 25/5 khiến khoảng 200ha rừng tự nhiên và rừng trồng bị thiêu rụi. Hàng trăm người cùng nhiều lực lượng chức năng đã được huy động xuyên ngày để khống chế ngọn lửa giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 25/5, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực rừng keo nằm giáp ranh giữa hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu. Ngay sau đó, UBND xã Ninh Châu phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị huy động hơn 300 người dân cùng lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng tham gia chữa cháy.

anh-thuong-1-20260525185853jpg.jpg
Lực lượng chức năng vất vả khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng trên 40 độ C, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh trên diện rộng. Thảm thực vật khô dày, đặc biệt là lớp cây rười trên nền cát, càng khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Địa hình khu vực cháy phức tạp, đám cháy xuất hiện tại nhiều vị trí khác nhau, trong khi nguồn nước phục vụ chữa cháy ở xa khiến việc tiếp nước mất nhiều thời gian. Nhiều lực lượng phải dùng phương pháp thủ công phát đường băng cản lửa để hạn chế đám cháy lan rộng.

Đến chiều tối cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai nhiều phương án nhằm khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Bước đầu xác định vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 200ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

