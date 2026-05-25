Clip dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì gây xôn xao dư luận ở Quảng Trị

TPO - Chiều 25/5, Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh vụ việc, một hộp xôi mua tại tiệm bánh mì trên địa bàn bị phát hiện có nhiều dòi bên trong, gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Hoàng Nam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, cháu Nguyễn Thị Ngân (SN 2009, trú thôn Nam Tân, xã Cồn Tiên) sau khi đi lấy mủ cao su về đã đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc ở thôn Nam Đông mua 5 hộp xôi thập cẩm với giá 10.000 đồng/hộp. Người trực tiếp bán là bà Trần Thị Thanh Huyền (SN 1982).

Sau khi mua, cháu Ngân mang xôi về nhà để ăn cùng gia đình, còn lại một hộp phần cho anh trai là Nguyễn Cường (SN 2006). Khoảng 15 phút sau, khi anh Cường mở hộp xôi để ăn thì phát hiện bên trong có nhiều dòi bò lúc nhúc.

Theo gia đình, anh Cường mới ăn một miếng xúc xích thì phát hiện sự việc nên đã nhả ra và không tiếp tục sử dụng thức ăn. Sự việc sau đó được quay clip, đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngay sau khi phát hiện, cháu Ngân đã mang hộp xôi quay lại tiệm bánh mì Hạnh Phúc để phản ánh. Bà Trần Thị Thanh Huyền sau đó tiếp nhận hộp xôi và hoàn trả lại tiền cho khách.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Huyền thừa nhận có sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm và không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.

Ảnh cắt từ clip.

Theo Công an xã Cồn Tiên, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe liên quan vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, cơ sở bánh mì Hạnh Phúc có 2 phụ nữ trực tiếp bán hàng và 1 người đàn ông tham gia chế biến thực phẩm.

Chủ cơ sở đã xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm mà chỉ cung cấp bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hiện Công an xã Cồn Tiên đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý theo quy định.

#xã Cồn Tiên #Quảng Trị #tiệm bánh mì Hạnh Phúc #dòi trong thức ăn #an toàn thực phẩm

