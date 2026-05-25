Apex “phá đảo” Netflix nửa đầu năm: Khi con người đáng sợ hơn thiên nhiên hoang dã

HHTO - Apex (Săn Mạng) chính là phim “phá đảo” Netflix nhất nửa đầu năm 2026, và rất có thể là cả năm nếu những tháng tiếp theo không có “con tướng” nào đủ “chiến”. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao Charlize Theron và Taron Egerton đã mang đến một cú nổ lớn thực sự trên màn ảnh.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

- Tóm tắt nội dung: Câu chuyện theo chân Sasha đến vùng thiên nhiên hoang dã nước Úc để “chữa lành” sau cái chết của chồng. Tại đây, cô bị săn đuổi bởi Ben - một gã lập dị, nguy hiểm. - Diễn viên chính: Char lize Theron (Mad Max: Fury Road), Taron Egerton (Kingsman) - Thể loại: Hành động sinh tồn kết hợp kinh dị. - Cú nổ lớn trên Netflix: Sau một tháng phát hành thu hút hơn 105,2 triệu lượt xem. - Chấm điểm: 3,5/5

Netflix “thả xích” Apex vào ngày 24/4/2026. Chỉ sau 10 ngày lên sóng, Apex đã thu hút được 80 triệu lượt xem. Số liệu hàng tuần cho thấy những con số đi lên thay vì giảm xuống. Tuần đầu tiên Apex thu được 38,2 triệu lượt xem, sang tuần thứ hai được 40,2 triệu lượt xem.

Chỉ trong tháng đầu tiên, Apex đã thu hút một con số “khủng” là hơn 105,2 triệu lượt xem. Sau một tháng phát hành, Apex vẫn trụ vững trong Top 10 phim Netflix tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Câu chuyện của Apex bắt đầu với cuộc leo núi lưng chừng của Sasha (Charlize Theron) cùng chồng, chia sẻ cho khán giả thấy độ tháo vát cũng như gan dạ và tình yêu mà Sasha dành cho thể thao mạo hiểm. Chẳng may, chồng Sasha mất mạng sau một tai nạn trong chuyến leo núi đó.

Apex thực hiện một bước nhảy thời gian và dịch chuyển bối cảnh, đưa Sasha đến Úc - quê hương của chồng - để thực hiện một chuyến đi “chữa lành”. Cô đặt chân đến vườn quốc gia Wandarra hư cấu, bất chấp kiểm lâm đã cảnh báo cô rằng người ta thường xuyên bị lạc trong khu rừng này, và một khi đã lạc là sẽ không bao giờ thoát ra được.

Tại đây, khi dừng chân mua một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi tại một cửa hàng, Sasha bị một nhóm người địa phương thô lỗ quấy rầy. Ben (Taron Egerton) đã lên tiếng giải vây cho cô. Dường như anh ta là người tốt bụng và “văn minh” nhất trong số những người ở đó.

Có lẽ vì có thiện cảm với Ben hơn những người khác, Sasha hỏi anh đường đi đến hẻm núi. Ben trả lời, rồi gợi ý thêm một cung đường khác, nơi cô có thể tìm thấy một địa điểm cắm trại tuyệt đẹp mà vắng người, một địa điểm bí mật như một món quà dành cho những ai bõ công tìm kiếm.

Dường như khi người ta trưởng thành, những bài học từ khi còn nhỏ đã dần bị lãng quên. Như bài học đừng bao giờ nhận kẹo của người lạ. Ở đây, trong trường hợp của Sasha, “viên kẹo” hoàn toàn có thể là một địa điểm cắm trại tuyệt đẹp.

Tại nơi cắm trại trong mơ, Sasha sớm gặp lại Ben. Dù không đi cùng nhau nhưng anh ta cũng có mặt ở đó, thậm chí có vẻ còn đến trước cả cô. Anh ta chia sẻ cho Sasha ít cá, hứa cho Sasha ít đồ sau khi túi đồ của cô bị thú rừng trộm mất, trò chuyện vui vẻ… Rồi đột ngột anh ta mở nhạc, có lẽ để không khí trở nên rộn ràng hơn, “lật mặt” bảo cô hãy chạy trốn đi. Khi tiếng nhạc dừng, Ben đuổi theo cô.

Những gì diễn ra sau đó là trò mèo vờn chuột giữa Sasha và Ben, kẻ chạy người đuổi, kẻ trốn người tìm. Một cuộc rượt đuổi xuyên suốt đất liền, sông ngòi, rừng rậm, hang động và vách đá. Apex là điểm giao thoa hấp dẫn giữa thể thao mạo hiểm và nỗi kinh hoàng tột độ khi nhân vật nữ chính trở thành con mồi của một kẻ có tâm lý vặn vẹo.

Hoá ra, chính con người chứ không phải động vật hoang dã hay các yếu tố tự nhiên mới là điều Sasha nên lo lắng ở vùng hoang dã nước Úc. May mắn cho Sasha, cô gần như là chuyên gia khi thành thạo chèo thuyền kayak, “lặn” trong hang động, leo núi không dây… Các kỹ năng tuyệt vời này giúp cuộc chạy trốn của cô không trở nên quá tuyệt vọng.

Tuy nhiên, không may lắm cho Sasha, kẻ săn đuổi cô cũng không phải là “kẻ lạ” giữa thiên nhiên hoang dã. Như gã đã tự thú nhận trước đó, gã dành nhiều thời gian ở trong rừng hơn là với con người. Dường như gã rành rẽ mọi hòn đá, ngọn cỏ ở đây, biến nơi đây thành lãnh địa riêng.

Phim có nhiều cảnh quay đẹp, thậm chí hùng vĩ, mang đến khung cảnh thiên nhiên đầy choáng ngợp, đẹp đến rung động nhưng đồng thời cũng ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng. Tuy nhiên, điểm “ăn tiền” nhất của Apex chính là bộ đôi diễn viên chính Charlize Theron và Taron Egerton. Có thể nói, chính diễn xuất vượt trội của cả hai đã mang đến cho một kịch bản còn hơi nông của Apex một sức hấp dẫn đặc biệt.

Charlize Theron truyền cho nhân vật của mình một quyết tâm sắt đá. Trên màn ảnh, Sasha trở thành một người hùng cứng rắn liên tục bị dồn đến đường cùng nhưng không bao giờ dễ dàng bị đốn gục.

Lựa chọn Taron Egerton vào vai phản diện là một quyết định sáng suốt. Nam diễn viên lột bỏ vẻ ngoài bảnh bao, hoá thành một gã bụi bặm; vẻ rắn chắc từng rất cuốn hút (và đáng tin cậy) nay thành một hình tượng nham hiểm và đáng sợ. Niềm vui thích trẻ con, tinh nghịch khi Ben săn lùng con mồi được Taron Egerton “miêu tả” lại thực sự vô cùng khiếp đảm.

Sự hoang dại của Taron Egerton đối nghịch với sự kiên cường điềm tĩnh của Charlize Theron tạo nên một cặp đôi xứng tầm trong Apex. Với sự cân bằng dần dần dịch chuyển giữa hai nhân vật, khán giả thấy mình căng thẳng tưởng chừng không thở nổi khi chứng kiến màn giằng co giữa họ, tự hỏi cuối cùng định mệnh tàn khốc sẽ nghiêng hẳn về bên nào.

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng dù có nhiều tiềm năng trong cốt truyện cũng như có sẵn hai diễn viên với diễn xuất đỉnh cao, đạt lượt xem khủng, Apex vẫn chưa phải là một phim thực sự xuất sắc. Phim có một số lỗ hổng trong cốt truyện, gần như bỏ phí khi chưa thể biến nó trở nên sâu sắc hay ám ảnh hơn. Ví dụ như quá khứ cũng như những mảng tối tâm lý của Ben, nếu được đào sâu hơn có lẽ Apex sẽ càng được nâng tầm.

Apex (Săn Mạng) đã có mặt trên Netflix.