Z REVIEW

Chuyến phiêu lưu đầy hoài niệm của Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Là phiên bản làm lại từ tập phim năm 1983, "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" mang đầy màu sắc hoài niệm, dù đã được bổ sung thêm lối kể chuyện hiện đại, hình ảnh mãn nhãn.

Ở phần phim mới, cốt truyện quen thuộc vẫn được giữ nguyên khi chuyến du lịch hè của nhóm Nobita bất đắc dĩ biến thành hành trình giải cứu Trái Đất, với bối cảnh là nền văn minh bí ẩn dưới đáy biển. Tuy nhiên, phiên bản làm lại lần này đã được chỉnh sửa và bổ sung những chi tiết mới để mạch truyện trở nên gọn gàng, dễ theo dõi hơn, đồng thời khắc phục những điểm còn thiếu hợp lý ở bản phim cũ.

Phim được thay đổi khá nhiều so với bản cũ.

Không chỉ dừng lại ở tinh thần phiêu lưu quen thuộc, bộ phim còn khéo léo cài cắm những chủ đề mang hơi thở hiện đại, từ cuộc xung đột giữa Liên bang Mu và Atlantis cho tới yếu tố trí tuệ nhân tạo được khai thác thông qua Poseidon và chiếc xe chạy dưới nước Buggy - nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất với khán giả trong phần phim năm nay. So với phiên bản cũ, Buggy thời 2026 đã từng bước học cách thấu hiểu cảm xúc con người, từ một cỗ máy chỉ hoạt động theo lập trình, dần trở thành một người bạn thực sự đồng hành cùng nhóm bạn Doraemon.

Buggy chính là nhân vật được cưng nhất trong phim.

Bên cạnh phần nội dung, yếu tố hình ảnh cũng là điểm nâng cấp đáng chú ý. Thế giới đại dương hiện lên rực rỡ và giảm hẳn cảm giác u tối của phiên bản trước. Từ những mái vòm phát sáng, các cung điện khổng lồ cho đến hệ sinh vật biển đầy màu sắc, Liên bang Mu trở nên lung linh và kỳ ảo hơn bao giờ hết.

El đẹp trai, cá tính hơn xưa.

Ngoài ra, nhân vật El cũng được thay đổi đáng kể trong phiên bản mới. Không còn là hình ảnh khá đơn giản của bản năm 1983, El nay sở hữu ngoại hình trưởng thành hơn với mái tóc hồng nổi bật cực kỳ “hợp thời”. Quan trọng hơn, nhân vật này còn được khai thác về chiều sâu tâm lý rõ rệt, giúp El trở nên giàu cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng hơn trong hành trình cùng nhóm bạn Nobita.

Nhưng quan trọng nhất, Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển vẫn giữ nguyên tinh thần phiêu lưu cùng những giá trị nhân văn vốn là “linh hồn” của loạt phim điện ảnh Doraemon suốt nhiều thập kỷ qua. Đó là tình bạn, sự đoàn kết, lòng dũng cảm, sự thấu hiểu và cách mọi người sẵn sàng hy sinh vì nhau trong lúc khó khăn. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại chính là dấu ấn đặc biệt làm nên sức sống bền bỉ của các phần phim dài Doraemon qua nhiều thế hệ.

Những món quà dễ thương đang chờ tặng bạn.

Nhân dịp Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển công chiếu, nhà phát hành phim gửi tặng bạn đọc nhà Hoa một số phần quà dễ thương từ phim như túi tote, túi đựng hồ sơ, sticker…

