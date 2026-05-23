the cure - Olivia Rodrigo: Khi tình yêu không còn là "phương thuốc chữa lành"

Dakota

HHTO - Sau nhiều ngày úp mở, Olivia Rodrigo chính thức phát hành ca khúc "the cure”. Bài hát nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc cảm xúc trưởng thành cùng phần hình ảnh mang đậm tinh thần gai góc đặc trưng của nữ nghệ sĩ.

Trưa 22/5 (giờ Việt Nam), Olivia Rodrigo chính thức phát hành đĩa đơn thứ hai thuộc album you seem pretty sad for a girl so in love mang tên the cure. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 cho biết đây là bài hát cô yêu thích nhất trong album mới, đồng thời cũng là một trong những ca khúc cô yêu thích nhất trong toàn bộ sự nghiệp.

MV chính thức của ca khúc the cure.

Giai điệu của the cure mở ra với phần synthguitar mang màu sắc dream-pop pha alternative rock, tạo cảm giác vừa mơ màng vừa lạnh lẽo. Không lựa chọn kiểu cao trào bùng nổ quen thuộc như good 4 u hay vampire, Olivia Rodrigo lần này ưu tiên dẫn dắt người nghe vào một thế giới nội tâm sâu lắng kéo dài gần 5 phút.

Nhiều chuyên gia âm nhạc nhận xét ca khúc này mang đậm hơi hướng của thập niên 80. Sản phẩm mới cũng đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc của chủ nhân bản hit drivers license. Thay vì bộc lộ cảm xúc một cách trực diện như trước, Olivia Rodrigo đã chuyển sang phong cách kể chuyện tinh tế và giàu tính hình ảnh hơn.

Về nội dung, the cure là lời thức tỉnh rằng tình yêu không phải là phép màu có thể hàn gắn mọi vết thương. Thông điệp này được cài cắm rõ nét qua lời ca: “Dù tình yêu mang đến cảm giác gì đi nữa, nó cũng không bao giờ là phương thuốc chữa lành.”

Một trong những thành công nổi bật mà the cure đạt được ở thời điểm hiện tại chính là sự công nhận từ giới chuyên môn, đặc biệt là từ Pitchfork. Không chỉ góp mặt trong danh sách Best New Track (tạm dịch: Ca khúc mới xuất sắc nhất), ca khúc còn nhận được nhiều lời khen từ chuyên trang này, khi Olivia Rodrigo thể hiện sự trưởng thành trong cảm xúc và tư duy âm nhạc.

the cure được Pitchfork chọn là Best New Track của tuần này.

Album phòng thu thứ ba của Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love sẽ chính thức được phát hành vào ngày 12/6. Trước đó, đĩa đơn mở đường drop dead, phát hành ngày 17/4, đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Ca khúc ra mắt ở vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, giúp Olivia Rodrigo trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có đĩa đơn mở đường của ba album phòng thu đầu tay liên tiếp đều mở màn ở vị trí đầu bảng tại bảng xếp hạng này.

