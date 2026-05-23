Thanh Gươm Diệt Quỷ tiết lộ sẽ ngừng làm điều này nhưng fan không mấy bất ngờ

HHTO - Thông tin mới về anime siêu hot “Thanh Gươm Diệt Quỷ” không hẳn là một tin vui, nhưng các fan không hề bất ngờ khi nghe.

Tóm tắt nội dung: Thanh Gươm Diệt Quỷ sẽ không có thêm phần phim truyền hình ( series ) nào nữa.

sẽ không có thêm phần phim truyền hình ( ) nào nữa. Bộ ba phim Vô Hạn Thành sẽ khép lại hành trình của Thanh Gươm Diệt Quỷ .

sẽ khép lại hành trình của . Điểm lại nội dung các phần phim Thanh Gươm Diệt Quỷ , bao gồm 4 series và 2 phim điện ảnh.

, bao gồm 4 và 2 phim điện ảnh. Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành phần 1 hiện đang nắm doanh thu kỷ lục phòng vé lên đến 802,6 triệu đôla (khoảng 20 nghìn tỷ đồng).

Mới đây, trên MXH có thông tin hé lộ rằng Thanh Gươm Diệt Quỷ (Demon Slayer/Kimetsu no Yaiba) sẽ không có thêm phần phim truyền hình (series) nào nữa. Như vậy, ba phần phim điện ảnh Vô Hạn Thành (Infinity Castle) sẽ là cái kết cho anime siêu hot này.

Trước thông tin không mấy vui này, các fan lại không hề bất ngờ. Bởi đây là điều đã được tiên lượng từ trước, đồng thời cũng khá hợp lý. Dựa vào phần nội dung còn lại của manga (truyện tranh) gốc, việc kết phim ở ba phần phim Vô Hạn Thành là một cái kết đẹp. Sau trận chiến ở Vô Hạn Thành, phần nội dung còn lại của manga không đủ nhiều và cũng không cần thiết để phát triển thành series nhiều tập.

Trên các trang MXH, các fan của Thanh Gươm Diệt Quỷ để lại nhiều bình luận: “Chuyện này ai cũng biết rồi mà”, “Tưởng tin gì mới chứ”, “Không thể có thêm phần series nào nữa vì truyện tranh gốc còn đâu nữa mà làm tiếp”, “Cho xin ngày phát hành Vô Hạn Thành phần 2 đi”, “Nhưng Chuyến Tàu Vô Tận họ cũng làm thành series sau khi chiếu rạp mà, cái phần mà có 7 tập đó. Họ thêm một số cảnh so với phần chiếu rạp hay sao ấy, tôi nhớ thế. Vô Hạn Thành cũng làm thế đi, hay mà, thiên hạ lại rần rần lần nữa”...

Anime Thanh Gươm Diệt Quỷ được chuyển thể dựa trên manga cùng tên của tác giả Koyoharu Gotouge. Phim được phát sóng với hai hình thức series dài tập và điện ảnh chiếu rạp đan xen. Cụ thể, cho đến nay Thanh Gươm Diệt Quỷ có 4 series và 2 phần phim điện ảnh.

Thanh Gươm Diệt Quỷ mở đầu với mùa 1 gồm 26 tập. Phần phim này tập trung vào bi kịch của gia đình Tanjiro cũng như bước đầu gia nhập Sát Quỷ Đội, trở thành kiếm sĩ diệt quỷ của Tanjiro.

Sau đó, câu chuyện tiếp nối với Chuyến Tàu Vô Tận - một phim chiếu rạp. Trong Chuyến Tàu Vô Tận, Tanjiro cùng với hai đồng đội thân thiết là Zenitsu và Inosuke được giao nhiệm vụ hỗ trợ Viêm Trụ Rengoku trên một chuyến tàu lửa. Họ đụng độ hai con quỷ cấp cao là Hạ Huyền Nhất Enmu và Thượng Huyền Tam Akaza.

Mùa 2 Thanh Gươm Diệt Quỷ mang tên Phố Đèn Đỏ, là một series gồm 11 tập. Lần này, Tanjiro cùng đồng đội trợ giúp Âm Trụ Uzui Tengen trong trận chiến với Thượng Huyền Lục Daki - con quỷ mạnh thứ sáu dưới trướng Quỷ vương Muzan.

Cuộc đối đầu nảy lửa với Thượng Huyền Lục đã khiến gươm của Tanjiro bị gãy. Do đó, trong mùa 3 Làng Rèn Kiếm - series này có 11 tập - Tanjiro đã đến ngôi làng biệt lập của các thợ rèn để tìm vũ khí mới. Tanjiro đã cùng Hà Trụ Muichiro, Luyến Trụ Mitsuri, bạn đồng niên Genya chiến đấu chống lại cuộc tập kích bất ngờ của hai con quỷ cấp cao khác là Thượng Huyền Tứ Hantengu và Thượng Huyền Ngũ Gyokko.

Trong suốt trăm năm, chưa từng có con quỷ nào thuộc cấp Thượng Huyền bị đánh bại. Nhưng nay, với việc liên tiếp Lục, Tứ, Ngũ “ngã ngựa”, cả hai phía chính diện và phản diện đều nhận ra bánh xe vận mệnh đang xoay chuyển. Thời điểm đối đầu một mất một còn đang tới rất gần.

Để chuẩn bị cho trận chiến lớn này, Sát Quỷ Đội tổ chức một chương trình tập huấn để nâng cao sức mạnh cho các kiếm sĩ - và đó là những gì diễn ra trong mùa 4 mang tên Huấn Luyện Trụ Cột. Cho đến nay, đây là series ngắn nhất của Thanh Gươm Diệt Quỷ, chỉ có 8 tập.

Sau Huấn Luyện Trụ Cột, nhà sản xuất thông báo Thanh Gươm Diệt Quỷ sẽ tiếp nối câu chuyện với bộ ba phim điện ảnh (trilogy) Vô Hạn Thành. Phần đầu tiên trong bộ ba phim đã ra mắt khán giả vào tháng 7 (một số nơi là tháng 9) năm 2025. Các trận chiến trong Vô Hạn Thành đánh dấu cuộc đối đầu tàn khốc, nghẹt thở từ những kẻ mạnh nhất ở cả hai bên kiếm sĩ và quỷ.

Thanh Gươm Diệt Quỷ là một anime thành công khi mỗi mùa phim đều nhận được sự quan tâm lớn cũng như lượt xem khủng. Hai phần phim chiếu rạp là Chuyến Tàu Vô Tận và Vô Hạn Thành (phần 1) đều thắng lớn ở phòng vé với doanh thu kỷ lục, phim sau “xô đổ” kỷ lục của phim trước. Chuyến Tàu Vô Tận “cá kiếm” khoảng 507 triệu đôla (khoảng 13 nghìn tỷ đồng), còn Vô Hạn Thành “đút túi” khoảng 802,6 triệu đôla (khoảng 20 nghìn tỷ đồng).

Phần 2 của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành chưa công bố chính xác ngày phát hành. Nhiều dự đoán cho rằng phim sẽ trở lại trong năm 2027.