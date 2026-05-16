One Piece hé lộ trái ác quỷ mới trước thềm kết thúc, có giúp Luffy thắng trùm cuối?

Thiện Dư

HHTO - Chương 1182 của "One Piece" hé lộ Trái Ác Quỷ mới và sự trở lại của Vivi, mở ra khả năng giúp Luffy chiến thắng trùm cuối.

Tóm tắt chi tiết mới trong chương 1182 của One Piece:

  • Thần Mưa Zaza: Một trong bốn vị thần cổ đại từng được nhắc đến trong cốt truyện Skypiea là một nữ thần gắn với niềm khao khát mưa của những vùng đất khô hạn.
  • Liên hệ với Vương quốc Công chúa Nefertari Vivi: Có mối quan hệ định mệnh với những cơn mưa cứu rỗi, mang dòng máu của Nữ vương Lily từ Thế kỷ Trống.
  • Trái Ác Quỷ Hito Hito no Mi, Model: Zaza: Thuộc sở hữu của Vivi, báo hiệu sự trở lại của cô với tư cách là thành viên băng Mũ Rơm.

Truyện tranh One Piece đang tiến gần hơn đến hồi kết, thế nhưng tác giả Eiichiro Oda vẫn mang đến nhiều tình tiết mới cho độc giả. Khi cốt truyện Elbaph chạm đến đỉnh điểm bùng nổ, Oda chính thức giới thiệu một thực thể thần thánh mới khiến ai nấy háo hức, đó là Thần Mưa Zaza. Cũng qua đó, thông tin về Trái Ác Quỷ mới đầy quyền năng cũng được hé lộ.

one-piece-he-lo-trai-ac-quy-moi-1.jpg

Cụ thể, chương 1182 của One Piece đã hé lộ rằng Zaza thực chất là một nữ thần. Hình dáng này hoàn toàn trùng khớp với giả thuyết rằng Nefertari Vivi chính là chủ nhân tương lai của Trái Ác Quỷ Hito Hito no Mi, Model: Zaza. Bởi lẽ, ở chương 210, cuộc nội chiến đạt cao trào và kết thúc ngay khi Vivi kêu lên thấu trời, và mưa rơi xuống như một điềm báo từ tận 20 năm trước.

one-piece-he-lo-trai-ac-quy-moi-2.jpg
Zaza là nữ thần.

Bên cạnh đó, hình ảnh Thần Mưa được mô tả là một phụ nữ, gợi nhắc đến Nữ vương Nefertari Lily và cũng là tổ tiên của Vivi. Nhiều khả năng Lily chính là người sở hữu năng lực này trong quá khứ trước khi bà biến mất bí ẩn. Chưa kể, cả Lily và Vivi đều sở hữu mái tóc xanh đặc trưng, màu sắc gắn liền với nước và hình ảnh của vị Thần Mưa.

Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, sự xuất hiện của Thần Mưa Zaza tại Elbaph đã giúp cốt truyện đi đúng một vòng tròn hoàn hảo. Nếu như Thần Mặt Trời Nika đại diện cho khát vọng tự do, thì Thần Mưa Zaza được hình thành từ những lời cầu nguyện mong chờ những giọt nước hồi sinh. Điều này dẫn lối trực tiếp đến Vương quốc Arabasta, vùng đất duy nhất trong One Piece gắn liền với nỗi khao khát mưa cháy bỏng.

one-piece-he-lo-trai-ac-quy-moi-4.jpg
Vivi sẽ có vai trò quan trọng.

Việc xác nhận sự tồn tại của Trái Ác Quỷ hệ Thần thứ ba này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc chiến sắp tới trong One Piece. Vivi đang trên đường tái ngộ băng Mũ Rơm, và sức mạnh của Thần Mưa Zaza sớm muộn gì cũng đưa cô trở thành một nhân tố then chốt trong "trận chiến xoay chuyển thế giới" ở đoạn kết.

Oda đã chính thức tung ra quân bài chiến lược mang tên Zaza, hứa hẹn một cái kết đầy cảm xúc và quyền năng. Liệu Vivi, khi nắm trong tay Trái Ác Quỷ mới này, sẽ giúp được gì cho Luffy và băng Mũ Rơm trước trùm cuối trong thời gian tới?

fb-cover-moi.jpg
#One Piece #Nefertari Vivi #Trái Ác Quỷ #Thần Mưa Zaza #Luffy #Elbaph

