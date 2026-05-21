Laika "tái xuất" với Wildwood: Sẽ vượt qua cái bóng của huyền thoại Coraline?

HHTO - Sau nhiều năm "im hơi lặng tiếng", hãng phim hoạt hình danh tiếng Laika vừa đánh dấu sự trở lại bằng đoạn trailer chính thức của dự án Wildwood. Là tác phẩm "stop-motion" thứ 6 của hãng, bộ phim đang được kỳ vọng sẽ trở thành một "siêu phẩm" mới sau thành công vang dội của "Coraline" ngày nào.

Vừa qua, trailer chính thức của Wildwood (2026) đã được công bố, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu điện ảnh toàn cầu. Đây là tác phẩm thứ sáu của Laika, hãng phim từng sở hữu chuỗi 5 tác phẩm liên tiếp nhận đề cử Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất, bao gồm những cái tên quen thuộc như: Coraline (2009), ParaNorman (2012) hay Kubo and the Two Strings (2016).

Wildwood được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết kỳ ảo của tác giả Colin Meloy. Câu chuyện bắt đầu khi Prue McKeel (do Peyton Elizabeth Lee lồng tiếng), một cô gái trẻ đầy cá tính, chứng kiến em trai mình bị một đàn quạ bắt cóc. Để cứu em, Prue cùng người bạn học Curtis (Jacob Tremblay) dấn thân vào vùng đất bí ẩn mang tên Impassable Wilderness, nằm ngay bên rìa thành phố Portland.

Tạo hình nhân vật chính Prue McKeel. Ảnh: Laika

Tại thế giới nằm ngoài sự hiểu biết của con người này, bộ đôi phải đối mặt với những loài vật biết nói, các băng nhóm trộm cướp và những âm mưu đe dọa sự cân bằng của khu rừng. Hành trình của Prue không chỉ là cuộc giải cứu người thân mà còn là quá trình cô khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong chính mình.

Nối dài nghệ thuật "stop-motion"

Stop-motion (hoạt hình tĩnh vật) là một trong những kỹ thuật làm phim lâu đời và công phu nhất. Các nghệ sĩ sẽ tạo ra những con rối bằng gỗ, nhựa hoặc đất sét, sau đó điều chỉnh từng cử động nhỏ của chúng và chụp ảnh lại. Khi ghép hàng nghìn bức ảnh này lại với nhau theo tốc độ nhanh, chúng ta sẽ thấy nhân vật chuyển động như thực tế.

"Wildwood" là tác phẩm thứ 6, nối dài chuỗi hoạt hình "thủ công" nhà Laika.

Dù vẫn giữ phong cách tạo hình mang chút màu sắc ma mị và cổ điển, Wildwood cho thấy bước tiến lớn về quy mô. Nhiều ý kiến cho rằng, so với một Coraline nhỏ gọn và rùng rợn, Wildwood mang tầm vóc của một thiên sử thi với những đại cảnh hoành tráng.

Một trong những bước làm nên "Coraline". Ảnh: Laika

Nhà quay phim Caleb Deschanel chia sẻ rằng đoàn phim đã áp dụng những công nghệ làm phim tân tiến nhất để hỗ trợ cho kỹ thuật truyền thống, giúp các chuyển động trở nên mượt mà nhưng vẫn giữ được "phần hồn" đặc trưng của đồ vật thủ công.

Vẫn giữ phong cách tạo hình thủ công quen thuộc, "Wildwood" cho thấy sự đầu tư lớn hơn của Laika vào các đại cảnh và chi tiết bối cảnh. Ảnh: Laika

Dự án lần này đánh dấu sự trở lại ghế đạo diễn của Travis Knight, người đứng sau thành công của Kubo and the Two Strings và bom tấn Bumblebee. Kịch bản được chấp bút bởi Chris Butler, người từng giành giải Quả Cầu Vàng với Missing Link.

Phim sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng tên tuổi với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina và Angela Bassett. Trong đó, Angela Bassett sẽ vào vai The General, một con đại bàng vàng hùng vĩ.

Theo nhà sản xuất, để tạo ra nhân vật này, các nghệ sĩ đã phải gắn thủ công hơn 9.000 chiếc lông vũ lên mô hình. Ảnh: Laika

Phim dự kiến ra rạp vào ngày 23/10/2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng kéo dài suốt 5 năm, Wildwood được dự đoán sẽ là đối thủ nặng ký trong mùa giải thưởng điện ảnh sắp tới.

