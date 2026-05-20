Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Ngôi Đền Kỳ Quái 5: Trai đẹp mới nhập hội Pee Nak, nhóm bạn đại chiến ma rắn

Như Lê

HHTO - "Ngôi Đền Kỳ Quái 5" tiếp tục đưa khán giả đến với cuộc đối đầu vừa rùng rợn vừa hài hước cùng hồn ma Pee Nak, đồng thời mở ra một câu chuyện mới hấp dẫn về tình cảm gia đình.

Ở các phần trước, nhóm bạn của Balloon (Aim Witthawat) và First (James Bhuripat) liên tục vướng vào những mối nghiệt duyên với những con ma Pee Nak rùng rợn. Qua từng lần hóa giải dở khóc dở cười, cả nhóm dần cảm nhận được vẻ đẹp của những mối lương duyên và thấu hiểu hơn những triết lí Phật Giáo len lỏi giữa cuộc sống.

Ngôi Đền Kỳ Quái 5 lấy bối cảnh một năm sau khi cuộc chiến với hồn ma Nak Tinn (Plan Rathavit) ở phần phim thứ tư kết thúc, cặp đôi “chị chị em em” Balloon và First tiếp tục bị một hồn ma Pee Nak khác truy đuổi. Lần này, chú tiểu Nott (Tar Atiwat) kịp thời ứng cứu nhưng bất ngờ thay, Nott lại chính là khởi nguồn của mọi rắc rối do những hiểu lầm trong quá khứ với Pee Nak.

2y8a0208-1.jpg
2y8a5297.jpg

Trong phần này, những gương mặt sáng giá đã tạo nên thương hiệu Ngôi Đền Kỳ Quái tiếp tục đem đến cho khán giả những mảng miếng hài. Đồng hành cùng hai nhân vật Balloon và First là trai đẹp Min Jun (Mean Phiravich), cậu em khù khờ Yim (Garto Pannawit), cặp chị em nhí nhố Peary (Nont Intanont) và Bonus (Minton Dingdong). Đáng chú ý, phần 5 cũng đánh dấu sự trở lại của nhân vật Aod (Pond Khunnapat) sau khi vắng bóng ở phần 4.

2y8a0660.jpg
2y8a6605.jpg

​Tại quê nhà, Ngôi Đền Kỳ Quái 5 khẳng định được vị thế thương hiệu phim ma hài top đầu Thái Lan khi cán mốc doanh thu 70 triệu Baht (khoảng 57 tỷ đồng). Phim vẫn đang trên đà nỗ lực chinh phục con số 100 triệu Baht.

​Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Mike Phontharis chia sẻ Ngôi Đền Kỳ Quái 5 sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của nhiều nhân vật. Những nhân vật có phần nhát gan, dễ bị Pee Nak hù dọa trong những phần phim trước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lý do chính cho sự thay đổi này là vì câu chuyện được kể trong Ngôi Đền Kỳ Quái 5 tập trung vào tình cảm gia đình sâu sắc, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết giữa anh chị em.

2y8a3686.jpg

Đạo diễn Mike Phontharis vẫn giữ nguyên phong cách chiêu mộ trai đẹp phải đảm nhận vai hồn ma Pee Nak. Trong Ngôi Đền Kỳ Quái 5, vai diễn Pee Nak sẽ được hóa thân bởi nam diễn viên đài CH3 - Kuan Denkhun. Anh quen thuộc với khán giả Việt Nam thông qua loạt phim kinh điển như Lồng Nghiệp Chướng (2019) hay Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2 (2023).

Không hề thua kém dàn “trai đẹp” Chin Chinawut, Timethai, Champ Chanatip hay Plan Rathavit, Kuan Denkhun cũng nổi tiếng với khuôn mặt điển trai và vóc dáng chuẩn nhờ xuất thân người mẫu.

image.jpg

Ngôi Đền Kỳ Quái 5 không chỉ sở hữu dàn diễn viên thu hút, hiệu ứng hình ảnh chân thực cùng những tình huống gây cười xen lẫn thông điệp nhân văn mà còn ăn điểm khi khai thác truyền thuyết rắn thần Naga nhằm tôn vinh văn hóa bản địa. Phim vẫn còn nhiều yếu tố bí ẩn chờ đợi khán giả Việt khám phá.

banner-t5.jpg

Như Lê
#Ngôi Đền Kỳ Quái 5 #Pee Nak #phim kinh dị hài #tình cảm gia đình #diễn viên nổi bật #phim Thái

Xem thêm

Cùng chuyên mục