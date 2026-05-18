Show sinh tồn thời trang có cả Mina Sue đến chị gái Jisoo có gì đặc biệt mà gây sốt?

HHTO - Với format "chương trình sống còn" quy mô lớn, dàn mentor đình đám cùng loạt thí sinh gây chú ý từ influencer triệu follow, người mẫu nổi tiếng, "Kill It: Style Creator War" (Slay tới bến) nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng mạng xã hội chỉ sau những tập đầu phát sóng.

Một gameshow mới toanh vừa lên sóng đầu tháng 5 đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của dân mê thời trang lẫn "đu show" Hàn - Kill It: Style Creator War. Chương trình mở ra màn đối đầu giữa những nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở mảng thời trang - làm đẹp.

Dàn cố vấn của Kill It: Style Creator Great War cũng góp phần khiến chương trình nhận thêm sự chú ý.

Với tham vọng tìm ra "biểu tượng phong cách" thế hệ mới, Kill It hướng đến những người không chỉ mặc đẹp mà còn đủ khả năng dẫn dắt xu hướng, kết nối công chúng và góp phần định hình văn hóa trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang đang thay đổi từng ngày.

Chỉ sau những tập đầu phát sóng, format lạ cùng dàn thí sinh gây tò mò đã khiến chương trình trở thành cái tên được netizen liên tục nhắc đến. Từ người mẫu, influencer đến những gương mặt gắn với các thương hiệu xa xỉ, cuộc cạnh tranh lần này giống màn "so kè sức ảnh hưởng" hơn là sân chơi cho các nhân tố mới.

Trước thời điểm phát sóng, nội dung liên quan đến chương trình cũng đã vượt 52 triệu lượt xem trên mạng xã hội, phần nào phản ánh mức độ tò mò mà Kill It tạo ra.

Nổi bật trong dàn thí sinh có Mina Sue Choi - "cây hút fan" nổi tiếng sau chương trình hẹn hò Địa Ngục Độc Thân mùa 5, Kim Jiyoon - chị gái của Jisoo (BLACKPINK) hay Yoo Hee Ra - người được mệnh danh là "Paris Hilton phiên bản Hàn"... Theo nhà sản xuất, tổng lượng người theo dõi trên mạng xã hội của 100 thí sinh lên tới khoảng 43 triệu, con số đủ cho thấy sức ảnh hưởng của dàn cast này ngay cả trước khi cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Dù mức rating chưa bùng nổ ngay tập đầu, Kill It: Style Creator Great War vẫn nhanh chóng tạo chủ đề bàn luận nhờ những đoạn cắt ghi lại cảnh xuất hiện, "bắn ảnh" slay ngút ngàn của các thí sinh.

Ngay sau vòng đầu, ban tổ chức mạnh tay tuyên bố 50/100 thí sinh đứng trước nguy cơ bị loại. Nhịp độ nhanh, yếu tố cạnh tranh cao cùng màn đối đầu giữa các gương mặt vốn đã có sức ảnh hưởng khiến nhiều khán giả không thể rời mắt.

Hơn nữa, điều khiến Kill It trở nên khác biệt nằm ở việc chương trình không tìm kiếm người mặc đẹp nhất hay nhà thiết kế xuất sắc nhất. Thay vào đó, show hướng sự chú ý đến những cá nhân có khả năng tạo xu hướng, một "IT girl" biết xây dựng hình ảnh và biến phong cách riêng thành trào lưu. Việc quy tụ những gương mặt đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau cũng khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn, khi danh tiếng chưa chắc đã đồng nghĩa với chiến thắng cuối cùng.​