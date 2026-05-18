Kim Seon Ho mang "Tổ trưởng Hong" trở lại, đóng live action truyện tranh nổi tiếng

Sam

HHTO - Đối lập với đợt "ở ẩn" sau "kiếp nạn" 1, đối mặt với "kiếp nạn 2", sau khi làm rõ ồn ào thực hiện nghĩa vụ thuế, Kim Seon Ho giữ nguyên lịch trình với chuỗi biểu diễn kịch sân khấu, fan meeting và gần đây là trở lại với chương trình thực tế mới.

Kim Seon Ho mang "Tổ trưởng Hong" trở lại trong chương trình thực tế mới

Kim Seon Ho cùng Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Lee Ki Taek là thành viên chính trong Bonjour Bakery. Đây là chương trình thực tế được ghi hình tại nhà cộng đồng Masil (Seoul, Hàn Quốc). Các thành viên điều hành một quán cà phê - đồ tráng miệng dành cho người cao tuổi.

Kim Seon Ho gây sốt với những khoảnh khắc tựa như "Tổ trưởng Hong" trở về (vai chính trong Hometown Cha Cha Cha - tác phẩm gây sốt châu Á đưa danh tiếng của anh bùng nổ). Anh luôn xuất hiện với năng lượng tích cực, thân thiện với tất cả mọi người trong làng. Anh học pha chế, trở thành barista, chủ động dọn dẹp quán, chỉ bảo cho những "nhân viên bán thời gian" mới đến, tận tình giới thiệu thực đơn, tinh tế đẩy đồ, biếu đồ cho những vị khách lớn tuổi. Kim Seon Ho với mái tóc xoăn, mặt mộc ngái ngủ trở thành hình ảnh "gieo thương nhớ" sau những tập đầu.

Chốt đóng live action siêu phẩm truyện tranh

Giữa lúc vui vẻ "cày show", fan lại đón thêm tin vui khi Kim Seon Ho chính thức được công bố sẽ đóng chính trong bộ phim The Congressman Sends My Condolences (tên tạm thời). Đầu năm nay, truyền thông từng đưa tin về việc nam diễn viên đang cân nhắc về dự án này.

Kim Seon Ho vào vai Cha Jae Rim, một công chức 25 tuổi vô cùng bình thường nhưng có khả năng nhìn thấy ma. Anh gặp nghị sĩ Koo Yeong Jin (Kim Yoon Seok) khi linh hồn của ông lạc về 10 năm trước. Ông mất mạng do bị phụ tá thân cận phản bội. Nghị sĩ thấy được tham vọng từ ánh mắt của Jae Rim, giúp anh leo thang trong giới chính trị cùng điều kiện phải giúp mình trả thù.

The Congressman Sends My Condolences được chuyển thể từ tiểu thuyết - truyện tranh cùng tên (tạm dịch từ tiếng Hàn: Nghị sĩ phù hộ). Webtoon được đăng trên Kakaopage, là một trong những bộ truyện ăn khách, nhận được đánh giá 9,9/10 sao. Vì thế, fan nguyên tác kỳ vọng dàn diễn viên và đội sản xuất chất lượng cao sẽ tạo nên bản live action đẳng cấp.

Đội sản xuất toàn cái tên "đầy tiền" như Studio Dragon, Kakao Entertainment, Next Scene. Đạo diễn phim là người vừa đoạt giải Baeksang 2026 - Park Shin Woo (Our Unwritten Seoul, It's Okay to Not Be Okay, Lovestruck in the City...) Biên kịch do "cha đẻ" của Cái Giá Của Lời Thú Tội - Kwon Jong Kwan đảm nhận.

