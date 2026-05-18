IU - Byeon Woo Seok cùng đăng thư xin lỗi vì Perfect Crown sai lệch lịch sử Hàn

HHTO - Một ngày sau khi đoàn phim "Perfect Crown" (Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) xin lỗi về loạt chi tiết sai lệch lịch sử nghiêm trọng, IU - Byeon Woo Seok cũng đăng thư xin lỗi trên Instagram cá nhân.

Khán giả Hàn soi ra trong tập 11 của Perfect Crown (Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) chứa một loạt chi tiết sai lệch lịch sử, văn hóa. Chiếc mũ miện 9 dải trong lễ đăng cơ của Lee Ahn (Byeon Woo Seok) và cách quần thần hô "thiên tuế" vốn dành cho nước chư hầu (trong lịch sử Hàn sẽ hô "manse" - vạn tuế) được cho là không tôn trọng vị thế độc lập, tự chủ của Hàn Quốc. Bàn trà trong cảnh Seong Hui Ju (IU) nói chuyện với Đại phi Yi Rang (Gong Seung Yeon) được chỉ ra là phong cách trà đạo của Trung Quốc, không phải của Hàn Quốc.

﻿

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng về Hàn Quốc tồn tại chế độ quân chủ lập hiến. Dù vậy, những chi tiết trong phim vẫn phải đảm bảo tôn trọng yếu tố văn hóa và lịch sử quốc gia. Phim được chiếu trên đài trung ương MBC lại sai lệch những yếu tố cơ bản, không khó để tìm kiếm tư liệu.

Knet chỉ trích đoàn phim trên khắp các nền tảng mạng xã hội khi dốc vốn đầu tư sản xuất tiền tỷ nhưng chất lượng tệ hại. Dàn diễn viên, nhất là cặp đôi chính - Byeon Woo Seok - IU cũng bị chê trách thiếu hiểu biết.

Chiều 16/5, vài giờ trước khi phim lên sóng tập cuối, đội sản xuất đã gửi thông cáo báo chí xin lỗi về sai lệch lịch sử, văn hóa mà khán giả chỉ ra. Đoàn phim cho biết sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ phụ đề, âm thanh những phân cảnh liên quan trong thời gian sớm nhất để cập nhật trên các nền tảng OTT, VOD trong thời gian tới.

Tối cùng ngày, IU đến gặp các fan tham gia buổi chiếu phim đặc biệt (nhân dịp sinh nhật của cô). IU tâm sự, cúi đầu cảm ơn fan: "Tôi cần phải làm tốt hơn nữa vì tất cả mọi người, và nếu tôi làm mọi người thất vọng hoặc thể hiện khía cạnh chưa hoàn thiện, đó hoàn toàn là lỗi của tôi".

Cô vẫn thường tâm sự với người hâm mộ trong các sự kiện. Dù không nhắc đến trực tiếp nhưng fan hiểu rằng IU chắc chắn đã nghe đến tranh cãi về Perfect Crown và đang khéo léo nhận sai về phần chưa toàn vẹn trong nhân vật của mình.

Chiều 18/5, IU - Byeon Woo Seok cùng đăng tải thư xin lỗi gửi đến fan và khán giả. Cả hai đều cảm thấy hối lỗi sau khi đọc những nhận xét của người xem, thừa nhận bản thân đã có thiếu sót nghiêm trọng về kiến thức lịch sử, văn hóa khi diễn xuất trong một bộ phim có yếu tố tôn vinh nét đẹp truyền thống, văn hóa của Hàn Quốc. Cả hai cho biết sẽ cẩn trọng hơn khi tiếp nhận những dự án sắp tới.

Bài viết xin lỗi của IU và Byeon Woo Seok.

Perfect Crown phát sóng tập cuối (tập 12) vào tối 1​6/5. Thông thường, phim kết thúc sẽ là khi nhân viên đoàn phim và các diễn viên sẽ xả kho hình, đăng bài tạm biệt - cảm ơn khán giả thời gian qua đã ủng hộ. Tuy nhiên, tranh cãi lớn nổ ra vào đúng ngày phát sóng tập cuối đã biến thời gian này trở thành giai đoạn nhạy cảm.

Toàn bộ dàn diễn viên của Perfect Crown đều không cập nhật bất kỳ trạng thái nào liên quan đến bộ phim. Cho đến hôm nay, tức là hơn 1 ngày sau khi phim kết thúc, IU - Byeon Woo Seok mới đăng thư xin lỗi. Động thái của cả hai được cho là hợp lý để xoa dịu dư luận vì phân cảnh tranh cãi liên quan trực tiếp đến 2 diễn viên.

Một bộ phận khán giả cho biết sai phạm này phía sản xuất phải chịu trách nhiệm lớn khiến dàn diễn viên bị "vạ lây". Perfect Crown bị cho là dự án tệ nhất trong sự nghiệp của IU không chỉ bởi chất lượng mà vì lùm xùm đã biến sinh nhật 33 tuổi của cô (16/5/1993) trở thành ngày tệ hại nhất năm nay.