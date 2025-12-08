Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội: UBND phường Hai Bà Trưng thông tin về vụ 'khách phản ánh có dòi trong thịt bò nhúng dấm'

Thanh Hà
TPO - Trước thông tin người dân phản ánh "trong thịt bò có dòi" ở cửa hàng bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn (Hà Nội), đại diện UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục thu thập thông tin, thực hiện kiểm tra toàn bộ cơ sở và sẽ xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

lam-viec-1-5108.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại trước quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn.

Ngày 8/12, liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng xác minh làm rõ.

Theo đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, sau khi nhận được phản ánh của người dân trên mạng xã hội, ngày 6/12, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng và lực lượng y tế đến ngay cơ sở kiểm tra xác minh thông tin trên.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra cơ sở không hoạt động. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ngoài ra, qua hồ sơ hiện lưu trữ tại UBND phường Hai Bà Trưng, cơ sở này có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm còn hiệu lực và bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở.

Đại diện UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục thu thập thông tin, thực hiện kiểm tra toàn bộ cơ sở và sẽ xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả đơn vị sẽ công khai thông tin trong thời gian sớm nhất.

Như báo Tiền Phong đưa tin, tối 5/12, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin phản ánh bên trong miếng thịt bò ở quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn có dòi gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vào tối cùng ngày, khách hàng đến quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn (Hà Nội) ăn lẩu. Sau đó, họ phản ánh có dòi trong miếng thịt bò và thông báo cho phía cửa hàng. Tuy nhiên, họ cho biết đã không nhận được lời xin lỗi. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

untitled-1.jpg
Hình ảnh người dân phản ánh.

Sáng 6/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Thông cho biết là quản lý quán bò nhúng dấm 999, số 48 Trần Xuân Soạn (Hà Nội) và xác nhận đã nắm được được phản ánh của khách hàng sử dụng đồ ăn tại quán.

Theo ông Thông, vào tối 5/12, có 2 bạn trẻ (1 nam, 1 nữ) đến cửa hàng ăn lẩu bò. Đến hơn 19h cùng ngày, nhân viên quán nhận được phản ánh trong thịt có dòi.

"Ngay sau tiếp nhận thông tin nhân viên quán đã báo cho tôi. Khi kiểm tra thì đây là "cục tật" trong thịt bò" - ông Thông khẳng định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng bò nhúng dấm 999 có 2 cơ sở (48 Trần Xuân Soạn và 6B Thi Sách).

Trưa cùng ngày, nhiều người đến sử dụng dịch vụ, tuy nhiên, quản lý cửa hàng thông báo tạm nghỉ 1-2 ngày với lý do "sửa chữa quán".

Thanh Hà
#Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm #Phản ánh về dòi trong thịt bò #Xác minh vụ việc thực phẩm bẩn #Chấp hành quy định kinh doanh dịch vụ ăn uống #Vai trò của UBND phường Hai Bà Trưng

