Clip: Xe máy chạy gần 90 km/h, rung lắc rồi ngã nhào trước mũi ô tô

TPO - Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra tại Hưng Yên. Camera hành trình cho thấy người đi xe máy tốc độ cao gặp sự cố dẫn tới mất lái, sau đó ngã xuống đường ngay cạnh xe tải lớn đang lưu thông cùng chiều.

Vụ việc xảy ra tại Hưng Yên hôm 23/5.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của ô tô, xe này đi phía sau với tốc độ khoảng 86 km/h mới dần bắt kịp một xe máy đang chạy khá nhanh phía trước, trên làn sát dải phân cách.

Cùng thời điểm, bên cạnh xe máy còn có một xe tải cỡ lớn cũng đang lưu thông với tốc độ cao. Khi đang di chuyển, chiếc xe máy bất ngờ rung lắc mạnh liên tục.

Sự cố khiến người điều khiển xe máy dần mất kiểm soát, loạng choạng tay lái rồi bị hất văng khỏi xe, ngã nhào xuống mặt đường và lộn nhiều vòng.

Tình huống nguy hiểm khi người đi xe máy ngã đúng vào khoảng trống hẹp giữa ô tô gắn camera và xe tải chạy song song bên cạnh. May mắn, tài xế ô tô phía sau đã kịp thời phanh gấp, trong khi nạn nhân không bị ngã về phía xe tải.